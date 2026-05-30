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España brilla con 'Locura' en técnico; Iris Tió suma su cuarto hora

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Pontevedra, 30 may (EFE).- El equipo femenino español, con ‘Locura’, firmó un ejercicio impecable para colgarse la medalla de oro en la final del equipo técnico en la Copa del Mundo de Pontevedra de natación artística, pese al ‘base mark’ arrastrado.

La selección, con Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García Polo, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluís, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña, brilló con su impresión artística (137.8750) para imponerse a Italia, que había salido al agua antes que España.

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El equipo transalpino, con una ejecución perfecta (126.2238), había desplazado a Canadá, que acabó completando el podio, de la primera posición hasta la exhibición de las chicas que dirige Andrea Fuentes.

Las campeonas del mundo de Singapur, Iris Tió y Lilou Lluis, demostraron su condición y se llevaron la Copa del Mundo de Pontevedra tras una gran actuación calificada con 227.2209 puntos.

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Un pequeño error en el primer elemento provocó una mínima duda, pero los jueces no vieron motivo para penalizar al dúo español, que hizo una segunda parte de la rutina fantástica.

La coreografía sobre ‘La esencia de la feminidad’ ha mejorado desde Singapur en cuanto a dificultad (4 puntos), con más riesgos para las campeonas del Mundo. Pero su impresión artística ha sido espectacular (142) y eso le ha permitido superar a las francesas Laelys Alavez y Romane Lunel (276,1701) y a las mexicanas María Fernanda e Itzamary González, terceras con 276,0209.

El otro dúo español, formado por las júnior Naia Álvarez y Daniela Suárez, terminó en novena posición con 240,7597 puntos. Ambas tienen su mente en el Mundial júnior que se disputará a mediados de agosto en Budapest (Hungría).

La otra gran noticia la protagonizó el joven Eneko Sánchez, que sumó su tercera medalla en Solo Libre. El catalán fue plata, por delante del italiano Filippo Pelati (212.0150). Los 233.8751 puntos de Eneko Sánchez, de 16 años, solo fueron mejorados por el británico Ranjuo Tomblin.

En la última final del día, Iris Tio volvió a exhibirse. La barcelonesa estrenaba el ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía, y no defraudó con una altísima nota en impresión artística (113.9000) y 262.8650 puntos, 2.6 más que la bielorrusa Vasilina Khandoshka. El podio lo completó la italiana Enrica Piccoli.

Las júnior Rocío Calle, que estrenó su rutina ‘River’, y la gallega Daniela Suárez, al ritmo de ‘Perhaps’, también mostraron todo su repertorio. La madrileña fue quinta, y Suárez, delante de su público, firmó la octava mejor puntuación (237.2617). EFE

dmg/arh

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EFE

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