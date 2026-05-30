Espana agencias

La gripe aviar impulsa al alza el precio del huevo tras sacrificar 2,7 millones de aves

Guardar
Google icon

Juan Javier Ríos

Madrid, 30 may (EFE).- La temporada de gripe aviar en las granjas españolas desde otoño ha sido "muy dura" hasta el punto de que se han sacrificado 2,7 millones de aves ponedoras (5,6 % del censo) y un descenso en la producción de 32,5 millones de docenas de huevos que han contribuido a la subida de precio del producto.

PUBLICIDAD

Así lo ha confirmado en una entrevista con Efeagro la directora de la Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu), Mar Fernández, quien ha hecho un repaso a la situación sectorial marcada por el impacto sanitario en la cabaña y por la inflación que afecta a este alimento.

Los focos de influenza aviar (16 brotes desde septiembre pasado y ocho de ellos en gallinas ponedoras) han dejado el parque (censo) actual de gallinas ponedoras en España en los 47,2 millones de aves tras perder esas casi tres millones de gallinas.

PUBLICIDAD

Es "pronto", según Fernández, para tener un impacto económico de la influenza aviar en las granjas afectadas porque muchas de ellas aún están desarrollando el protocolo sanitario una vez se conoce un positivo a la enfermedad.

El periodo entre la detección del positivo, el vaciado sanitario y demás fases hasta la reapertura de las naves supera el medio año, según ha indicado.

Fernández es consciente de que la influenza aviar es una "amenaza" que el sector "va a tener que afrontar este año y los siguientes", por lo que "hay que seguir trabajando para intentar reducir los riesgos en el futuro" y "ahí es fundamental elevar la bioseguridad".

El impacto de la gripe aviar -con menos censo de ponedoras en España pero también en la Unión Europea- unido a un consumo creciente (en España los hogares compraron un 3 % más de huevo en el último año -datos año móvil noviembre de 2025-) y la reconversión de "muchas" granjas para eliminar las jaulas han provocado la "tormenta perfecta" para esa inflación que fue del +14,7 % anual en abril pasado.

A pesar de ese contexto, el huevo sigue siendo un alimento básico que no se deja de consumir porque tiene una relación calidad-precio "muy buena" y goza del "mejor perfil nutricional", ha explicado.

En cuanto al impacto de la guerra en Oriente Medio, el sector productor está "alerta" por cómo puede afectar al suministro de vitaminas, minerales o aminoácidos que importan desde Asia.

Por el momento "hay disponibilidad" pero siguen pendientes de la evolución de un conflicto que, como a otros muchos sectores, también le ha afectado en el coste de insumos y materias primas como los envases.

La guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos, otro de los asuntos que marca la actualidad, no les afecta en gran medida porque el sector vende poco a ese destino.

Fernández ha lamentado la diferencia de exigencias en cuanto a producción y trazabilidad entre los productores comunitarios y los estadounidenses.

Genera una "distorsión" de la competencia entre las dos partes comerciales "que juega a favor de Estados Unidos", ha subrayado.

En cuanto al impulso dado por la Unión Europea a acuerdos de libre comercio, como el cerrado con los países del Mercosur, ve "lógico" que el club comunitario busque "alternativas" a las "distorsiones que genera Estados Unidos en el comercio mundial".

No obstante, se queja de estos pactos porque la UE es "tremendamente exigente" con los requisitos de producción interna, lo cual conlleva "mayores costes" y "reduce la competitividad" respecto a las importaciones.

La "única manera" de proteger este modelo europeo de producción es "exigir a los alimentos importados los mismos" estándares y exigencias en materia de bienestar animal, alimentación, sostenibilidad medioambiental o uso de medicamentos veterinarios, ha concluido. EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PNV aprieta al Gobierno con la vista puesta en mayo de 2027

Infobae

"El Cabo del Miedo" de Bardem, el final de "The Bear" y Rocío Jurado, series de Junio

Infobae

La factura de un consumidor PVPC se mantiene estable en mayo aun con una energía más cara

Infobae

PNV avisa a Sánchez que el tiempo no va a mejorar nada e insiste en elecciones: "Hay que coger el toro por los cuernos"

PNV avisa a Sánchez que el tiempo no va a mejorar nada e insiste en elecciones: "Hay que coger el toro por los cuernos"

Álvaro Carpe domina una sesión en la que todos los pilotos mejoraron

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 50 aeronaves frente a un descontento “creciente”

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 50 aeronaves frente a un descontento “creciente”

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

Los socios reordenan su estrategia tras el caso Zapatero, pero sin abrir la puerta a la moción de censura: pedir elecciones o cuestión de confianza

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

ECONOMÍA

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

Pagar el alquiler o la hipoteca sitúa en el umbral de pobreza a más de 4,5 millones de personas en España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

DEPORTES

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”