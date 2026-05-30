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La Generalitat de Cataluña acoge a tres activistas de América Latina amenazadas

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Barcelona, 30 may (EFE).- La Generalitat de Cataluña ha acogido a tres activistas de Colombia, Nicaragua y El Salvador amenazadas en sus respectivos países a través del Programa Catalán de Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, que ofrece una protección integral, cuidados y seguridad.

Durante la acogida en Cataluña, de seis meses de duración, cada una de estas activistas está acompañada por una entidad catalana y recibe un espacio de cuidados y seguridad para su recuperación y descanso que se adapta a las necesidades de cada una de ellas, con atención psicosocial o formación en protección, entre otras, según informa este sábado el Govern en un comunicado.

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Además, en este tiempo, las tres activistas en defensa de los derechos humanos están dando a conocer las realidades de sus países a la ciudadanía de Cataluña y mantienen reuniones con las instituciones catalanas y europeas.

En concreto, participan en acciones de sensibilización para difundir los contextos y las causas por las cuales son perseguidas en sus países de origen y se han reunido con diputados del Parlament, entre otras autoridades.

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El conseller catalán de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha puesto en valor esta iniciativa, que este año llega a su novena edición, ya que a su juicio pone de manifiesto el compromiso del ejecutivo catalán con los "derechos humanos, la dignidad, la justicia y la libertad de todas las personas".

Las tres mujeres que este año se han acogido a este programa -una de las cuales no revela su identidad por motivos de seguridad- pertenecen a colectivos de defensa de los derechos humanos y se encuentran en una situación de riesgo y amenaza por defender a las mujeres, el territorio, el medio ambiente, la libertad de expresión y el derecho a ejercer un periodismo independiente con una visión feminista.

Tras su estancia en Cataluña, y para favorecer un regreso seguro a sus países de origen, se hace un acompañamiento y seguimiento por parte de los responsables del programa y de las entidades participantes en el mismo.

Desde el 2016, se han acogido al programa una treintena de activistas en situación de riesgo -seis hombres y veinticuatro mujeres- de diferentes países de América Latina, así como de Filipinas, República Democrática del Congo, Irak, Afganistán y Palestina. EFE

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EFE

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