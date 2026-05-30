La factura de un consumidor PVPC se mantiene estable en mayo aun con una energía más cara

Madrid, 30 may (EFE).- La factura eléctrica de los consumidores con tarifa regulada cerrará este mes en niveles similares a los de abril, cuando retrocedió a mínimos desde la primavera de 2024, después de que la rebaja fiscal en vigor -que comienza a decaer el lunes- haya compensado el encarecimiento de la energía de las últimas semanas.

Según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el recibo de un consumidor PVPC tipo -con potencia de 4,4 kilovatios (kW), un consumo mensual de 60 kilovatios hora (kWh) en horario punta, 70 kWh en llano y 120 kWh en valle y un periodo de facturación hasta el 29 de mayo- ha sido de 48,93 euros.

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Este importe se encuentra en línea con los 48,72 euros de abril, y supone una rebaja de en torno al 7,6 % en comparación con los 52,97 euros de las mismas fechas de 2025.

Por segundo mes consecutivo, la factura de un usuario PVPC ronda su coste más barato desde el segundo trimestre de 2024, el cual se caracterizó por los bajos precios del precio mayorista de la electricidad o 'pool' en un periodo extraordinariamente renovable que sentó las bases de las franjas a cero euros o en negativo.

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En esas fechas también estaba en vigor la rebaja fiscal a la electricidad que el Gobierno lanzó con motivo de la crisis energética de 2022, posterior a la invasión rusa de Ucrania.

Una fórmula que, con ocasión de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz, recuperó el pasado marzo, cuando lanzó su plan de respuesta integral a los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo.

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Este incluyó la bajada temporal del IVA de la luz del 21 al 10 %, la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,1 al 0,5 %, y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

A mediados de este mes, el Ministerio de Economía informó de que el IVA de la electricidad y el gas natural, briquetas, pellets y leña se normalizará el 1 de junio y pasará al 21 %, tras la contención de los precios de consumo de estos suministros en abril.

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El lunes también se revertirá la rebaja del impuesto sobre la electricidad, que volverá al 5,1 %. No obstante, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica continuará hasta el 30 de junio, junto con el resto de medidas sectoriales, como los descuentos reforzados del bono social.

Más recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido a España que suspenda las rebajas fiscales a la energía al considerar que sólo deberían darse si se "materializara un escenario grave" y de forma muy "enfocada", sin distorsionar los precios energéticos.

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La menor carga fiscal aplicada a la factura de este mayo ha mitigado los efectos de la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que a falta de un día para cerrar el mes, se sitúa, de media, en 54,5 euros/megavatio hora (MWh), el triple que hace un año.

Cabe recordar que, entonces, la elevada generación hidráulica y la limitación de las exportaciones tras el apagón peninsular hundieron los niveles del 'pool'.

De acuerdo con la estadística diaria del sistema eléctrico peninsular de Red Eléctrica, la aportación hidráulica se ha reducido un 21,4 % en comparativa interanual, y ha pasado de ser la segunda tecnología del 'mix' en mayo de 2025 (con una cuota del 18,4 %) a la cuarta (con una cuota del 13,8 %).

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Como hace un año, la solar fotovoltaica ha sido la principal fuente (29,4 %), seguida de la nuclear, que ha pasado del cuarto al segundo puesto con un peso del 18,1 % (frente al 15,1 % del anterior mayo), y la eólica, que ha mantenido su tercera posición con un 15,2 % (por debajo del 17,5 % de hace doce meses).

Con datos hasta este viernes, las tecnologías renovables han producido un 62,8 % de la electricidad del mes. EFE