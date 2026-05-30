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La Armada compartirá por primera vez un crucero de instrucción con alumnos universitarios

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 Melilla, 30 may (EFE).- Alumnos de las universidades de Cádiz y de Navarra desarrollarán por primera vez un crucero de instrucción en buques de la Armada, una iniciativa que se va a llevar a cabo por primera vez a lo largo del mes de junio con el objetivo de acercar la Armada a la sociedad y dar visibilidad a sus operaciones.

Los universitarios, más de una treintena y de diferentes titulaciones, se integrarán en la formación que acaba de iniciar la Escuela Naval en la agrupación conformada por el Buque de Asalto Anfibio (BAA) ‘Galicia’ (L-51), la Fragata ‘Victoria’ (F-82) y el Buque Escuela de Cooperación Pesquera (BECP) A-41 ‘Intermares’, que se encuentra en su primera escala en Melilla.

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El capitán de navío Juan José Belizón, comandante del BAA ‘Galicia’, ha informado en declaraciones a los periodistas de que los estudiantes universitarios embarcarán en tres grupos diferentes y harán vida con los alumnos de la Escuela Naval durante diez días.

El primer grupo, de la Universidad de Navarra, embarcará el 7 de junio en el puerto de Valencia y navegará hasta el puerto de Cartagena (Murcia), donde dará el relevo a otro grupo de la Universidad de Cádiz hasta Huelva, y el tercero, también de la Universidad de Navarra, hará la última fase del crucero hasta Vigo (Pontevedra), donde finalizará el 1 de julio.

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Para esta iniciativa pionera, la Universidad de Navarra ha elegido a un primer grupo de alumnos del doble grado de Relaciones Internacionales más Derecho, que es el núcleo central, y alumnos de mayor edad de másteres en Ingeniería, entre otros; mientras que la Universidad de Cádiz ha optado por un grupo más heterogéneo con distintas titulaciones que van desde Enfermería a Arquitectura.

El comandante del Buque ‘Galicia’, jefe de la agrupación en este crucero de instrucción, ha destacado que esta iniciativa, a raíz de una invitación a las universidades con las que el Ministerio de Defensa tenía acuerdos, ha tenido mucha aceptación y “ha generado bastante ilusión a bordo”.

“La gente tiene mucho interés por compartir qué hacemos y que la Armada se vaya acercando a la sociedad como primer hito de esta iniciativa”, ha afirmado Belizón al señalar que parte del objetivo también es “generar una especie de simbiosis” en la que los guardiamarinas también puedan beneficiarse de la formación de los universitarios y “de esa visión desde el punto de vista civil de las labores de las Fuerzas Armadas”.

El embarque de los universitarios no es la única novedad de este crucero de instrucción, ya que también incluye un helicóptero NH90 de Airbus, la nueva incorporación de la Armada para transporte de tropas en el asalto anfibio, que es la primera vez que embarca y sale a la mar tras superar las fases previas de pruebas en tierra.

“Es muy importante estos primeros pasos que se dan y forma un pilar fundamental de este crucero de guardiamarinas”, ha dicho el comandante del BAA ‘Galicia’, en cuya pista se encuentra el nuevo helicóptero, lo que también “contribuye a que los alumnos de la Escuela Naval puedan aprender muchísimas más cosas sobre operaciones aéreas y uso de helicópteros embarcados”.

El BAA ‘Galicia’, la Fragata ‘Victoria’ y el BECP ‘Intermares’ permanecerán hasta el domingo en Melilla en la primera escala de este crucero de instrucción para el adiestramiento práctico de unos 200 alumnos de la Escuela Naval, tres días en los que también han organizado jornadas de puertas abiertas para que los buques puedan ser visitados por la ciudadanía. EFE

(Foto) (Vídeo)

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