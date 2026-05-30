Ilias: "El Rayo ha sido un viaje corto pero que me marcará para siempre"

Madrid, 30 may (EFE).- El internacional marroquí Ilias Akhomach se despidió del Rayo Vallecano tras completar su cesión por parte del Villarreal asegurando irse "con el orgullo" de defender la franja roja en un viaje corto pero que le "marcará para siempre".

Ilias Akhomach, de 22 años, llegó al Rayo el pasado mes de enero en busca de minutos y se marcha del equipo madrileño tras jugar dieciséis partidos, en los que marcó un gol y dio tres asistencias, y llegar a la histórica final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace.

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"Rayistas, ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido un viaje corto, pero que me marcará para siempre. Llegué en enero con una ilusión enorme y me voy con el orgullo de haber defendido estos colores. Espero que os haya hecho disfrutar como lo he hecho yo con vosotros. Nos quedamos a las puertas de algo histórico en Leipzig, pero este camino me enseñó que, como ya dijisteis vosotros: no conocí mayor victoria que contigo en la derrota", dijo Ilias, en un mensaje a través de sus redes sociales.

"Gracias de corazón a este increíble grupo de compañeros, cuerpo técnico y a vosotros, afición por todo vuestro cariño y apoyo. Me voy sintiéndome uno más de la familia. ¡Hasta siempre!", comentó. EFE

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