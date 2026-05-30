Espana agencias

Ilias: "El Rayo ha sido un viaje corto pero que me marcará para siempre"

Guardar
Google icon

Madrid, 30 may (EFE).- El internacional marroquí Ilias Akhomach se despidió del Rayo Vallecano tras completar su cesión por parte del Villarreal asegurando irse "con el orgullo" de defender la franja roja en un viaje corto pero que le "marcará para siempre".

Ilias Akhomach, de 22 años, llegó al Rayo el pasado mes de enero en busca de minutos y se marcha del equipo madrileño tras jugar dieciséis partidos, en los que marcó un gol y dio tres asistencias, y llegar a la histórica final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace.

PUBLICIDAD

"Rayistas, ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido un viaje corto, pero que me marcará para siempre. Llegué en enero con una ilusión enorme y me voy con el orgullo de haber defendido estos colores. Espero que os haya hecho disfrutar como lo he hecho yo con vosotros. Nos quedamos a las puertas de algo histórico en Leipzig, pero este camino me enseñó que, como ya dijisteis vosotros: no conocí mayor victoria que contigo en la derrota", dijo Ilias, en un mensaje a través de sus redes sociales.

"Gracias de corazón a este increíble grupo de compañeros, cuerpo técnico y a vosotros, afición por todo vuestro cariño y apoyo. Me voy sintiéndome uno más de la familia. ¡Hasta siempre!", comentó. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

León XIV, el tercer papa que visita España tras Juan Pablo II y Benedicto XVI

Infobae

Más empleo y más rápido, la Formación Profesional gana terreno entre los jóvenes

Infobae

Tres detenidos por robos con alunizaje en establecimientos de la provincia de Toledo

Infobae

Maíllo valora este domingo los resultados electorales con la coordinadora andaluza de IU

Maíllo valora este domingo los resultados electorales con la coordinadora andaluza de IU

Alegna González: "Admiro mucho a María Pérez, las demás tratamos de hacer lo mismo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 70 aeronaves frente a un descontento “creciente”

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 70 aeronaves frente a un descontento “creciente”

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

Los socios reordenan su estrategia tras el caso Zapatero, pero sin abrir la puerta a la moción de censura: pedir elecciones o cuestión de confianza

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

ECONOMÍA

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

La gripe aviar provocó el sacrificio de 2,7 millones de aves en España y ha disparado el precio del huevo: sube más de un 14%

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

DEPORTES

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”