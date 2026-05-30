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Flamengo golea al Coritiba 3-0 aun con la ausencia de sus jugadores estrella

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São Paulo, 30 may (EFE).- Flamengo se impuso este sábado por 3-0 al Coritiba en la decimoctava jornada de la liga brasileña, aún sin contar con varios de sus jugadores estrella por haber sido convocados para el Mundial.

La victoria del equipo de Río de Janeiro lo consolida en la segunda posición de la tabla con 34 puntos, a cuatro del Palmeiras, que va líder y juega este domingo.

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Además, con este resultado, se quita el mal sabor de boca que le dejó la derrota por 0-3 frente al Palmeiras hace una semana.

Flamengo recibió al Coritiba en el Maracaná como claro favorito, pese a la ausencia de nueve de sus jugadores, entre ellos, el centrocampista brasileño Lucas Paquetá y el delantero uruguayo Giorgian de Arrascaeta, ambos convocados por las selecciones de sus respectivos países.

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El conjunto comandado por Leonardo Jardim abrió el marcador a los 10 minutos del arranque, con un gol de Samuel Lino.

Ya en la segunda mitad, Pedro y, de nuevo, Samuel Lino se encargaron de sellar el partido con dos goles más, ante un Coritiba que ya no daba más de sí.

Flamengo, que lucha por no distanciarse del Palmeiras, estará atento al partido del domingo entre el líder y el Chapecoense, último de la clasificación.

El líder de la tabla también llega al encuentro debilitado por la ausencia de jugadores que integran selecciones nacionales, como el delantero argentino Flaco López, su máximo goleador, y el colombiano Jhon Arias. EFE

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EFE

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