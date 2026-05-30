"El Cabo del Miedo" de Bardem, el final de "The Bear" y Rocío Jurado, series de Junio

Javier Picazo Feliú

Madrid, 30 jun (EFE).- Junio arranca con algunos de los platos fuertes más potentes del año en el mundo de las plataformas de streaming gracias a la esperadísima adaptación televisiva de “El cabo del miedo” con Javier Bardem y Amy Adams, el regreso de “La Casa del Dragón” y el adiós a “The Bear”, en un mes en el que se suma la docuserie “La más grande” sobre Rocío Jurado.

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'El cabo del miedo' (Apple TV+, 5 junio)

Robert Mitchum, Robert De Niro y ahora Javier Bardem han sido los actores que han dado vida a Max Cady, un criminal que tras salir de prisión buscará venganza en este clásico que ahora llega a la ‘pequeña’ pantalla. Amy Adams y Patrick Wilson completan un elenco estelar en la que se espera sea una de las series del año.

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'Dear England' (Movistar Plus+, 5 junio)

La adaptación de la obra teatral de James Graham aborda las históricas décadas de derrotas de la selección de fútbol de Inglaterra. Joseph Fiennes se mete en la piel de Gareth Southgate, exseleccionador inglés y subcampeón de la Eurocopa en 2020 y 2024.

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'El Inmortal' (Movistar Plus+, 11 junio)

Temporada final del drama familiar que cierra la historia de la banda criminal con un reparto encabezado por Alejandro García y Teresa Riott. Junto a ellos Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás y Jon Kortajarena, a los que se incorporan Carlos Scholz, Pablo Molinero y Gala Bichir, entre otros.

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'Te encontraré' (Netflix, 18 junio)

Sam Worthington interpreta a un padre inocente que cumple cadena perpetua en prisión por el presunto asesinato de su hijo. Ciertos indicios de que éste podría seguir vivo cambian las tornas transformando la acción en una búsqueda desesperada. Misterio, thriller y primeras espadas en una serie que se antoja trepidante.

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'La Casa del Dragón' (HBO Max, 22 junio)

Tercera temporada de la precuela de 'Juego de tronos' con el foco puesto en los Targaryen que, como era de esperar, arrancan con una serie de dolorosas muertes mientras el Consejo Negro reclama su lugar en el Trono de Hierro.

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'La más grande' (Movistar Plus+, 25 junio)

Coincidiendo con los veinte años del fallecimiento de Rocío Jurado, llega su vida en formato docuserie dirigida por Alexis Morante. El retrato definitivo de una artista que rompió los estereotipos para convertirse en un icono moderno, libre, feminista y transgresor.

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'The Bear' (Disney+, 26 junio)

Para el final, una de las esperadas y laureadas. La serie de Christopher Storer llega a su quinta y última temporada con el estreno de sus dos últimos episodios. Carmy (Jeremy Allen White) deja el restaurante en manos de Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie (Abby Elliott) que lucharán por conseguir su ansiada estrella michelin. EFE

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