Espana agencias

"El Cabo del Miedo" de Bardem, el final de "The Bear" y Rocío Jurado, series de Junio

Guardar
Google icon

Javier Picazo Feliú

 Madrid, 30 jun (EFE).- Junio arranca con algunos de los platos fuertes más potentes del año en el mundo de las plataformas de streaming gracias a la esperadísima adaptación televisiva de “El cabo del miedo” con Javier Bardem y Amy Adams, el regreso de “La Casa del Dragón” y el adiós a “The Bear”, en un mes en el que se suma la docuserie “La más grande” sobre Rocío Jurado.

PUBLICIDAD

'El cabo del miedo' (Apple TV+, 5 junio)

Robert Mitchum, Robert De Niro y ahora Javier Bardem han sido los actores que han dado vida a Max Cady, un criminal que tras salir de prisión buscará venganza en este clásico que ahora llega a la ‘pequeña’ pantalla. Amy Adams y Patrick Wilson completan un elenco estelar en la que se espera sea una de las series del año.

PUBLICIDAD

'Dear England' (Movistar Plus+, 5 junio)

La adaptación de la obra teatral de James Graham aborda las históricas décadas de derrotas de la selección de fútbol de Inglaterra. Joseph Fiennes se mete en la piel de Gareth Southgate, exseleccionador inglés y subcampeón de la Eurocopa en 2020 y 2024.

'El Inmortal' (Movistar Plus+, 11 junio)

Temporada final del drama familiar que cierra la historia de la banda criminal con un reparto encabezado por Alejandro García y Teresa Riott. Junto a ellos Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás y Jon Kortajarena, a los que se incorporan Carlos Scholz, Pablo Molinero y Gala Bichir, entre otros.

'Te encontraré' (Netflix, 18 junio)

Sam Worthington interpreta a un padre inocente que cumple cadena perpetua en prisión por el presunto asesinato de su hijo. Ciertos indicios de que éste podría seguir vivo cambian las tornas transformando la acción en una búsqueda desesperada. Misterio, thriller y primeras espadas en una serie que se antoja trepidante.

'La Casa del Dragón' (HBO Max, 22 junio)

Tercera temporada de la precuela de 'Juego de tronos' con el foco puesto en los Targaryen que, como era de esperar, arrancan con una serie de dolorosas muertes mientras el Consejo Negro reclama su lugar en el Trono de Hierro.

'La más grande' (Movistar Plus+, 25 junio)

Coincidiendo con los veinte años del fallecimiento de Rocío Jurado, llega su vida en formato docuserie dirigida por Alexis Morante. El retrato definitivo de una artista que rompió los estereotipos para convertirse en un icono moderno, libre, feminista y transgresor.

'The Bear' (Disney+, 26 junio)

Para el final, una de las esperadas y laureadas. La serie de Christopher Storer llega a su quinta y última temporada con el estreno de sus dos últimos episodios. Carmy (Jeremy Allen White) deja el restaurante en manos de Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie (Abby Elliott) que lucharán por conseguir su ansiada estrella michelin. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFESERIESJUNIONETFLIXHBOAPPLETVMOVISTAR

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PNV aprieta al Gobierno con la vista puesta en mayo de 2027

Infobae

La gripe aviar impulsa al alza el precio del huevo tras sacrificar 2,7 millones de aves

Infobae

La factura de un consumidor PVPC se mantiene estable en mayo aun con una energía más cara

Infobae

PNV avisa a Sánchez que el tiempo no va a mejorar nada e insiste en elecciones: "Hay que coger el toro por los cuernos"

PNV avisa a Sánchez que el tiempo no va a mejorar nada e insiste en elecciones: "Hay que coger el toro por los cuernos"

Álvaro Carpe domina una sesión en la que todos los pilotos mejoraron

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 50 aeronaves frente a un descontento “creciente”

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 50 aeronaves frente a un descontento “creciente”

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

Los socios reordenan su estrategia tras el caso Zapatero, pero sin abrir la puerta a la moción de censura: pedir elecciones o cuestión de confianza

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

ECONOMÍA

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

Pagar el alquiler o la hipoteca sitúa en el umbral de pobreza a más de 4,5 millones de personas en España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

DEPORTES

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”