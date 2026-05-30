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Chivite anuncia que volverá a presentarse a las elecciones en Navarra: "Creo en el PSOE"

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Pamplona, 30 may (EFE).- La secretaria general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado ante su partido que se volverá a presentar a las elecciones forales en 2027 porque sigue "creyendo en el PSOE", pese a que "no han sido fáciles" los últimos meses.

Chivite ha intervenido durante el Comité Regional del PSOE en Navarra, donde ha explicado que cree en los "principios y valores" de su partido, en la "presunción de inocencia" y en la "Justicia". "Si consiguen que dudemos, habrá un ganador y no voy a permitirlo", ha dicho.

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La presidenta ha señalado que "no hay alternativa" a su Gobierno en Navarra, donde "los números no suman ni con la ultraderecha", al tiempo que ha llamado a la militancia socialista a combatir la polarización, defender las instituciones y afrontar un nuevo ciclo político “con más fuerza que nunca”.

“Quiero seguir encabezando este proyecto porque creo que es bueno para Navarra, porque creo que están saliendo bien las cosas y porque todavía nos queda mucho trabajo por delante”, ha señalado, antes de pedir el respaldo explícito de la organización: “Yo no puedo hacerlo sola. Os necesito conmigo”.

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La dirigente socialista también ha anunciado el inicio del proceso interno para preparar las elecciones forales y municipales de 2027, con la constitución de grupos de trabajo temáticos y la elaboración de un programa abierto y participativo. “Tenemos un año para convencer a la sociedad navarra de que el socialismo es la mejor herramienta para seguir construyendo una Navarra mejor”, ha concluido.

Chivite ha asegurado ser consciente de la dificultad política de los últimos meses, marcados, según ha reconocido, por episodios internos que han provocado “sorpresa, indignación y tristeza”, aunque ha defendido que el PSN sale reforzado de esta etapa. “Hoy el Partido Socialista de Navarra está más fuerte porque está todavía más unido”, ha afirmado.

Durante su intervención, Chivite ha definido el contexto político como uno de los momentos “más difíciles” para la democracia reciente, marcado, según ha señalado, por la polarización, la desinformación, el desgaste institucional y el crecimiento de opciones políticas que, a su juicio, cuestionan derechos y consensos básicos.

“No estamos en los mejores momentos de nuestra democracia”, ha afirmado la dirigente socialista, quien ha advertido de una “doble ola de desesperanza” cuyo objetivo, ha dicho, es erosionar la confianza en las instituciones y favorecer la desmovilización democrática. EFE

(foto)

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EFE

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