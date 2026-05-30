A prisión por intentar huir de Mallorca pese a tenerlo prohibido al ser detenido por robos

Palma, 30 may (EFE).- Un juez ha decretado prisión provisional para un detenido el pasado lunes por intentar abandonar Mallorca pese a una orden cautelar que le obligaba a permanecer en la isla tras ser arrestado días antes acusado de formar parte de un grupo criminal y de 12 robos violentos en viviendas.

En un comunicado este sábado, la Policía Nacional ha detallado que el lunes, con motivo de los controles que llevan a cabo varias unidades, se detectó que un hombre, sobre el que pesaba una prohibición de salida de Mallorca impuesta por un juzgado de Palma, intentaba abandonar la isla en un vuelo a un país centroeuropeo.

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Ante ello, agentes de la Comisaría de la Policía Nacional en el Aeropuerto de Palma llevaron a cabo las gestiones pertinentes para comprobar si efectivamente se trataba de la misma persona y si pretendía abandonar la isla.

Los policías nacionales pudieron comprobar que dicha persona fue detenida el 19 de mayo como presunto autor de integración en un grupo criminal y doce robos con fuerza en casas habitadas y que al mismo se le había retirado el pasaporte, ya que tenía en vigor una prohibición de salida de la isla.

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Los agentes establecieron un dispositivo por las instalaciones aeroportuarias para proceder a la detención del hombre en el caso que intentara tomar el vuelo.

Sobre las 21:00 horas se localizó al hombre en el interior de la terminal cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a un país europeo.

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Los policías nacionales comprobaron como el hombre había adquirido otro pasaporte a su nombre con el que pretendía abandonar la isla.

El arrestado pasó a disposición del juez correspondiente, que dictó prisión provisional para el mismo. EFE