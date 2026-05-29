Un triple sobre la bocina de Spissu da la permanencia al Zaragoza tras una épica remontada

Lugo, 29 may (EFE).- Un triple sobre la bocina del italiano Marco Spissu, después de que su compañero Bell-Haynes tirase a fallar el segundo tiro libre, permitió al Casademont Zaragoza firmar una épica remontada (94-95) en el Pazo Provincial de Lugo, donde levantó al Breogán una desventaja de cinco puntos en los últimos 24 segundos para celebrar su permanencia en la ACB y certificar el descenso del Dreamland Gran Canaria a Primera FEB. EFE

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