Cataluña acuerda con los sindicatos de docentes un aumento retributivo de 600 euros

Barcelona, 29 may (EFE).- El Departamento de Educación de la Generalitat y sindicatos de docentes han alcanzado este viernes un acuerdo sobre una mejora de las condiciones laborales, que Ustec someterá ahora a consulta de sus afiliados y que contempla un incremento retributivo de 600 euros mensuales hasta 2029, si se tiene en cuenta la parte autonómica y la estatal.

Así lo ha explicado la portavoz de Ustec -principal sindicato de los docentes-, Iolanda Segura, a la salida de una larga reunión que ha acabado esta noche con un consenso entre el Departamento de Educación y la mayor parte de los sindicatos de la mesa sectorial: Ustec, Professors de Secundària, CC.OO y UGT (solo se ha desmarcado CGT).

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"Tras meses de movilización, medidas de presión y huelgas con participación masiva, con una presión máxima de todo el colectivo, hemos logrado llegar a una propuesta de preacuerdo que someteremos a consulta del colectivo para que lo ratifique o no", ha dicho Segura, que ha especificado que, en principio, se iniciará este proceso de consulta a partir de mañana.

La portavoz de Ustec ha indicado que este pacto, que ha calificado como "preacuerdo", no significa la desconvocatoria automática de las huelgas previstas para la semana que viene, si bien ha dicho que es algo que valorarán junto con el resto de organizaciones sindicales.

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Según el sindicato, el acuerdo supone un incremento anual de 384,77 euros en docentes de primaria y 389,50 euros en secundaria en la parte autonómica del salario (que incluye el nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales).

Esto, sumado a los incrementes previstos de la parte estatal, ascenderá a 599,50 euros en primaria y 633,58 euros en secundaria, en el plazo de cuatro años.

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"Ahora sí; estarán al frente de los docentes mejor retribuidos del Estado", ha afirmado el secretario de Mejora Educativa del Departamento de Educación de la Generalitat, Ignasi Giménez, en declaraciones a los periodistas al término de la reunión.

El acuerdo incluye más de 6.300 dotaciones de personal para escuelas vinculados a la educación inclusiva, así como una convocatoria de 5.000 cátedras de secundaria y nuevos espacios de seguimiento sobre infraestructuras, climatización y currículum. EFE

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