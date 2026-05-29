Nestor García, tras el descenso de Gran Canaria: "Es un dolor enorme"

València, 29 may (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, el argentino Nestor García, se mostró abatido tras la derrota de su equipo en la pista del Valencia Basket y el descenso a Primera FEB tras la victoria del Casademont Zaragoza

"Estamos muy mal, muy tristes, mucho silencio por cómo se venía dando el partido. Pero este juego es así, estamos muy dolidos, más allá de que dependía de nosotros teníamos otra posibilidad y que se nos cayera en el último segundo es un dolor enorme que tenemos todos. Sin palabras no se escucha ni una palabra", relató en la sala de prensa.

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"Del partido no hay mucho que decir, el Valencia tiene un equipazo, son jugadores y un equipo top de Euroliga y un gran entrenador. Tratamos de disimular alguna fortaleza suya como el rebote pero la diferencia en el nivel de juego hizo que ganaran ampliamente y que manejaran el partido cómo quisieron", añadió.

El argentino dijo estar "tristísimo", pidió disculpas a la afición del Gran Canaria y agradeció el trato que ha recibido en las semanas que ha estado en el club tras la destitución de Jaka Lakovic. EFE

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