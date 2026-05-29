82-87. El Tenerife se medirá al Real Madrid y el Bilbao se mete en playoff y espera rival

La Laguna, 29 may (EFE).- La Laguna Tenerife cerró este viernes la fase regular de la Liga Endesa con una derrota casa ante el Surne Bilbao Basket (82-87) y, como octavo clasificado, será el rival en cuartos de final del Real Madrid, líder de la competición al término de la Liga Regular, mientras que el equipo vasco termina séptimo y se medirá a un segundo aún por definir.

Fue un mal partido de los tinerfeños, que no supieron controlar el juego interior de Hlinason, ni tampoco los lanzamientos exteriores del equipo bilbaino en el tramo final del choque.

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El inicio del partido fue favorable a La Laguna Tenerife que supo anotar en sus ataques y no permitir que su rival no sumase en ataque. Las defensas de ambos equipos se centraron en controlar los lanzamientos exteriores, unas defensas intensas que imposibilitaban que ninguno de los dos lograra anotar de tres puntos.

Fridriksson, Guerra, Scrubb y Mills anotaban por los locales, mientras que en el Bilbao solo Hlinason conseguía anotar (10-6), aprovechándose de las ayudas de Guerra en defensa.

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El ritmo del partido lo marcaba el Tenerife, un equipo insular que con Fridriksson y Mills en cancha jugó con más rapidez, a diferencia de otras ocasiones.

La entrada de Pantzar en el Surne Bilbao cambió la dinámica en el conjunto visitante que logró romper con mayor facilidad la defensa local y llegar al término de los primeros diez minutos con un igualado 17-15.

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El primer triple del partido lo anotó Tim Abromaitis (20-15) en el inicio del segundo cuarto y Patty Mills puso la máxima diferencia hasta el momento (22-17). Pero la segunda unidad del Bilbao dio mejor resultado. Hilliard tras un 2+1 acercó de nuevo a su equipo (22-20) y un triple de Font puso a su equipo por primera vez por delante en el marcador (22-25, min.14).

El encuentro entró en una fase de mucha igualdad y sin que ninguno de los dos equipos tomara ventajas en el marcador. Al descanso el ajustado 34-32 dejaba abierto el partido para los siguientes veinte minutos.

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La igualdad se mantuvo en los primeros instantes del tercer cuarto. Los tinerfeños “taparon” bien los lanzamientos exteriores visitantes, pero Hlinason seguía haciendo daño dentro de la zona. Al pívot se unieron también Pantzar, Petrasek y Jaworski para encadenar un parcial de 0-11 y dejar el marcador en un 41-49 en el minuto 26 de partido.

Ya el Surne Bilbao había tomado el mando del choque aprovechándose de las dudas ofensivas locales. Estos últimos quince minutos fue un querer y no poder de un equipo tinerfeño que le faltó acierto en los lanzamientos exteriores, esos puntos que suelen aportar Patty Mill, Huertas y Doornekamp. Solo Jaime Fernández lo intentó cuando pudo y anotó unos triples que fueron insuficientes.

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El equipo vasco, con su valioso triunfo, logró una histórica séptima posición y el domingo conocerá a su rival en las eliminatorias por el título mientras que los tinerfeños tendrán la difícil tarea de frenar al Real Madrid, líder de la fase regular.

- Ficha técnica:

La Laguna Tenerife 82 (17+17+22+26). Fridriksson (7), Mills (13), Scrubb (6), Abromaitis (10), Guerra (6) -inicial-, Fernández (15), Van Beck (5), Alderete (-), Sastre (-), Yebo (4), Doornekamp (10) y Huertas (6).

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Surne Bilbao 87 (15+17+30+25). Hiliard (10), Frey (-), Normantas (8), Petrasek (9), Hlinason (20) -inicial-, Jaworski (12), Krampelj (3), Pantzar (15), Sylla (-), Font (6), Bagayoko (4) y Lazarevic (-).

Árbitros: Peruga, Oyón y Fernández. Eliminaron por faltas a Abromaitis (min.40).

Incidencias: Último partido de la fase regular de la Liga ACB, disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 4.613 espectadores espectadores.

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