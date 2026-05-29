Espana agencias

95-100. El MoraBanc se salva y el Barça se impone en la prórroga

Guardar
Google icon

Andorra la Vella, 29 may (EFE).- El MoraBanc Andorra consiguió la permanencia a la Liga ACB en el inicio del último cuarto de su partido ante el Barça, cuando se consumó el triunfo del Valencia Basket contra el Dreamland Gran Canaria, y llevó al límite al equipo azulgrana, que se impuso en el tiempo extra (95-100) liderado por Kevin Punter.

El Barça supo jugar con la ansiedad del MoraBanc Andorra en el inicio del partido. Los de Xavi Pascual consiguieron un parcial de 5-15 con dos triples anotados por el base argentino 'Juani' Marcos y cuatro puntos del pívot Fall.

PUBLICIDAD

Los de Žan Tabak anotaron sus primeros puntos pasados 5 minutos del primer cuarto con un triple del base Shannon Evans II. La máxima diferencia visitante llegó a ser de +12 (5-17), pero un parcial de 9-2 con un triple de Kyle Kuric y otro de Justin McKoy cerró el primer acto con un 15-19.

En los siguientes 10 minutos, reapareció el base argentino Nico Laprovittola en la dirección del juego del equipo azulgrana después de tres meses de baja por lesión. El MoraBanc supo ajustar la defensa y encontró la manera de parar a los de Xavi Pascual.

PUBLICIDAD

La igualdad fue máxima pese al 26-34 y un parcial de 2-9. Los locales reaccionaron en el tramo final y empató el partido Kuric, pero sobre la bocina también anotó 'Toko' Shengelia para el 39-41.

En la reanudación y con la salvación ya casi certificada por el triunfo holgado del Valencia Basket sobre el Dreamland Gran Canaria, el MoraBanc jugó más liberado. Los de Žan Tabak se colocaron por delante en el electrónico y lograron maniatar a un Barça bastante irregular y superado en algunos momentos.

El liderazgo de Rafa Luz en el tramo final del tercer cuarto sirvió al Andorra para acabarlo por delante con un 62-61 gracias a la intensidad defensiva.

En el último cuarto, con 69-70 en el marcador, el MoraBanc celebró la salvación con el triunfo del Valencia Basket sobre el Dreamland Gran Canaria. El objetivo de los locales estaba conseguido y aún así lucharon por el triunfo hasta el final contra un Barça que se jugaba ser cabeza de serie de los 'play-off'.

A 2:56, un triple de Yves Pons situó el 78-76 en el marcador y después Pustovyi el 80-76. Los de Xavi Pascual reaccionaron y el partido se fue a un final igualado en el que Kevin Punter anotó un triple para empatar a 86 y Kuric falló su tiro decisivo.

En el tiempo extra, Kevin Punter decidió con cinco puntos consecutivos y los de Xavi Pascual lucharán por ser cabezas de serie en el play-off y el MoraBanc continuará una temporada más en la Liga ACB después de estar 15 jornadas en zona de descenso.

- Ficha técnica:

95 - MoraBanc Andorra (15+24+23+24+9): Shannon Evans II (16), Best (5), Okoye (10), Pons (7) y Pustovyi (10) -cinco inicial-; Sir'Jabari Rice (13), Kuric (16), Rafa Luz (6), McKoy (5), Kostadinov (7) y Rubén Guerrero (-).

100 - Barça (19+22+20+25+14): Juani Marcos (7), Punter (26), Joel Parra (4), 'Toko' Shengelia (15) y Fall (6) -cinco inicial-; Darío Brizuela (11), 'Willy' Hernangómez (8), Cale (3), Juan Núñez (-), Norris (-), Vesely (12) y Laprovittola (8).

Árbitros: Carlos Cortés, Luis Miguel Castillo y Cristóbal Sánchez. Eliminados por cinco faltas personales Pustovyi (m. 47) y Kuric (m. 49).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Toni Martí de Andorra la Vella ante 4.602 espectadores. EFE

vds/and/ism

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Inter gana en Cartagena, el Manzanares en Palma y el Barça al Valdepeñas

Infobae

Joao Fonseca ve un torneo más abierto tras haber eliminado a Djokovic

Infobae

4-1. El Niza se mantiene en la Ligue 1 y el Saint Etienne sigue en la segunda categoría

Infobae

94-95. Zaragoza culmina su épica remontada con un triple de Spissu sobre bocina

Infobae

92-89. El Baskonia se asegura el factor cancha y el Unicaja se queda sin playoffs

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

Pagar el alquiler o la hipoteca sitúa en el umbral de pobreza a más de 4,5 millones de personas en España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

DEPORTES

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “Filtraciones y la maquinaria inventando”

Rafa Jódar sufre de lo lindo ante Michelsen y sella un duelo español en octavos de final de Roland Garros