Pedro Martínez: Hay que centrarse en el partido del Palau y no mirar más adelante

València, 29 may (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en la victoria ante el Dreamland Gran Canaria y pidió a su equipo centrarse en el choque del domingo en el Palau Blaugrana contra el Barcelona, en el que si gana será segundo y si pierde quinto.

"Estamos en disposición de igualar la victorias del año pasado y nos valdría para ser segundo otra vez. Va a ser un partido muy complicado pero debemos estar centrados en ese partido y no pensar en mas adelante", explicó Pedro Martínez.

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"Creo que hemos estado bien, corriendo y reboteando bien. Nos ha costado un poco entrar pero luego hemos cogido confianza y hemos dominado hasta el final", se felicitó.

El técnico destacó el "buen espíritu" del equipo y la mentalidad. "Hoy es buen ejemplo pero cuando las cosas vienen de cara parece que es normal pero hay que valorarlas", explicó.

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El entrenador del conjunto valenciano lamentó el descenso del Dreamland Gran Canaria, donde ha entrenado en varias etapas.

"Me sabe muy mal por ellos porque algunos de mis mejores amigos son de la isla. Comenzaron muy bien la temporada pero en algún momento se torció y además han tenido muy mala suerte ahora con ese triple aunque se trata de una liga regular de 34 jornadas", recordó.

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"Tiene mucha historia detrás y que seguro que volverá a la ACB y espero que sea pronto", explicó. EFE