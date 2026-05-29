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Puente cuestiona el informe de la UDEF sobre Zapatero y critica el "panorama mediático"

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Madrid, 29 may (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cuestionado este viernes el "rigor" de una parte del informe de la UDEF sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que cita un contrato de su departamento y ha criticado el "panorama mediático" al que acusa de querer derribar al Gobierno.

En un vídeo de cerca de diez minutos colgado en la red social X, Puente ha dicho que si todo el informe tiene el mismo rigor que esa parte "chusca" referida a un contrato de Adif, no se cree nada: "Vincular este contrato con ninguna trama es una cosa tan absurda y tan ridícula que no sé cómo puede un informe policial incluirlo en sus especulaciones".

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Con ese ejemplo, añade, solo se le ocurre que el objetivo sea "embarrar todo".

Puente carga también contra los medios que se han hecho eco de esa información y que difunden "invenciones, exageraciones y tergiversaciones" con el interés de "derribar a un gobierno" y para quienes "vale absolutamente todo".

En este contexto, defiende su presencia en redes sociales, con más de 300.000 seguidores en X, y su derecho a establecer una relación directa con los ciudadanos.

"Es un mecanismo de defensa, no queda más remedio que trasladar a la ciudadanía directamente que estas cosas no son aceptables y que se informen lamentablemente por los canales directos, porque lo que se ve en general, en el panorama mediático, lamentablemente tiene muy poco que ver con la realidad", concluye. EFE

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