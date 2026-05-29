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Prisión para uno solo de los 10 detenidos en una operación contra el terrorismo yihadista

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Madrid, 29 may (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha decretado prisión provisional sin fianza para uno de los diez detenidos en una macrooperación antiyihadista que se ha desarrollado esta semana en cinco provincias.

A los otros nueve que ha dejado en libertad les ha impuesto como medida cautelar comparecencias periódicas en el juzgado más cercano a su domicilio y a uno, además, le ha impuesto la prohibición de salir del territorio nacional, han informado a EFE fuentes jurídicas.

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A los diez detenidos, la jueza les imputa un delito de terrorismo, así como financiación y autoadoctrinamiento terrorista.

La operación de los agentes de la Comisaría General de Información de ese cuerpo tuvo lugar en las provincias de Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid. EFE

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