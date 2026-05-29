España clasifica a siete de sus ocho tripulaciones para las semifinales del sábado

Sevilla, 29 may (EFE).- La primera prueba de la Copa del Mundo 2026 de remo dio comienzo este viernes en las instalaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) La Cartuja, en Sevilla, en la que la delegación española clasificó a siete de sus ocho tripulaciones presentadas para las semifinales del sábado.

Medio millar de deportistas procedentes de 37 países se dan cita en el campo de regatas de la dársena del río Guadalquivir, donde la jornada inaugural ha estado reservada a las series eliminatorias y los cuartos de final.

De los ocho botes inscritos por los anfitriones, seis de ellos se han clasificado para las semifinales y los otros dos para los cuartos de final, de los que uno obtuvo el pase para seguir con opción al podio y el otro quedó relegado para la final C (puestos 13º al 18º), informó la Federación Española de Remo (FER) en un comunicado.

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El estreno del equipo español llegó de la mano del olímpico catalán Aleix García (Raspas del Embarcadero), subcampeón mundial en doble scull que en su desembarco en la modalidad de skiff no pudo tener mejor debut. Se impuso en la primera serie masculina con un tiempo de 7:06.02 para sellar su pase directo a los cuartos de final de la segunda sesión del día.

El donostiarrra Koxme Burutaran (C.R.O. Orio), actual subcampeón de España de skiff, fue cuarto en su manga con 7:13.89, resultado que le permitió acceder a la siguiente ronda por tiempos. Ya en cuartos de final, los representantes de la selección española tuvieron resultados dispares.

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En la primera manga, Koxme Burutaran no pudo lograr plaza entre los tres mejores en una prueba en la que acabó remontando en el tramo final para ser quinto con 7:09.24, por lo que disputará la final C, este sábado a las 9:55 horas.

Aleix García selló su presencia entre los 12 mejores skiffistas masculinos, que volverán a la acción a partir de las 11:15 horas en la segunda jornada. Fue segundo en su serie de cuartos de final tras una llegada con los representantes de Lituania, Uruguay y Hungría, con 'fotofinish' para confirmar las posiciones y tiempos de 6:57.06 por parte del báltico, 6:57.20 del catalán y 6:57.48 del suramericano, por los 6:58.14 del bote de Hungría, relegado a la final C.

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En dos sin timonel, el primero de los dos botes españoles en entrar en liza fue el integrado por la gallega Iria Jarama (Club Remo San Felipe) y la catalana Aina Arteman (Club Natació Banyoles), quintas en su serie con 7:34.04, registro que les permitía acceder a las semifinales del sábado por tiempos.

A continuación participaron las sevillanas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores), que fueron segundas en la tercera manga con 7:33.34 y lograron el pasaporte para las semifinales.

En categoría masculina, los subcampeones mundiales y dobles diplomas olímpicos Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla) dominaron su eliminatoria por delante de otra de las aspirantes a las medallas como Suiza con 6:39.82 y 6:41.05, respectivamente.

El doble scull masculino no falló y los gallegos Rodrigo Conde (Club Remo Miño), que ya fue cuarto en el Mundial de China 2025; y Caetano Horta (Club Mar de Noia) fueron primeros con 6:21.20 tras superar al sprint a Suiza (6.21.97).

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En cuatro sin timonel masculino, los anfitriones solventaron la eliminatoria con un tercer puesto para los catalanes Eric Pastor (Club Rem Tortosa), Pau Sánchez (Club Nàutic Amposta) y Dennis Carracedo (Club Natació Banyoles) junto al sevillano Jorge Knabe (Club Náutico Sevilla). El 6.11.76 empleado les facilitaba el acceso a la siguiente ronda, programada a las 12:11 horas.

El cuatro scull masculino, bote del local Gonzalo García (Real Círculo de Labradores) y los catalanes Igor Teixidor, Jordi Jofre y Manel Balastegui (Club Natació Banyoles), octavo en el Mundial 2025, acarició el billete por puestos para semifinales tras un esprint con Estonia, que le superó en la lucha por la segunda posición por cuatro décimas.

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La segunda jornada de la Copa del Mundo Sevilla 2026 se disputará este sábado con las primeras finales de consolación, las semifinales y la lucha por los cuatro primeros triunfos del fin de semana en La Cartuja. Será el caso de las modalidades ligeras, tanto en skiff como en doble scull, masculinas y femeninas, sin participación española. EFE

agr/apa

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