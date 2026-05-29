Condenados a ocho años dos acusados de traficar con cocaína en coche entre Galicia y Portugal

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos acusados, a uno a siete años y medio y a otro a ocho años, por traficar con cocaína en desplazamientos en coches entre Galicia y Portugal. Además, se les impone una multa de 4 millones a cada uno.

La sala establece en los hechos probados de la sentencia que ambos sospechosos actuaron de manera coordinada, utilizando distintos vehículos para realizar transportes de droga. Uno de ellos usaba un coche a modo de lanzadera que alertaba sobre la presencia policial.

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Ambos han sido condenados como coautores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias (cocaína) que causan grave daño a la salud.

Las magistradas relatan que, cuando menos entre junio de 2023 y junio de 2024, "realizaron de manera regular transportes por carretera de distintas partidas de sustancia estupefaciente, en concreto cocaína, entre los lugares de sus domicilios y distintos lugares del territorio nacional y de Portugal, con la finalidad de distribuirla a terceras personas".

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Durante el juicio, uno de los encausados reconoció su participación en los hechos, mientras que el otro negó su implicación, pero su coartada fue considerada por el tribunal poco creíble. Con todo, la Sala concluye que ambos son coautores del delito.

La sentencia no es firme, pues se puede interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.