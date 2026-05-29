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La caída "fortuita" de Andic, según peritos de la defensa: tropiezo y resbalón al vacío

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Barcelona, 29 may (EFE).- Una pericial de la defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, concluye que su padre se precipitó de forma "fortuita", con un tropiezo inicial y un resbalón en "tobogán" al vacío, tras reconstruir en 3D y con maniquíes el "patrón" de la caída que sufrió meses antes, al fallarle las rodillas por una artrosis.

El informe pericial, al que ha tenido acceso EFE este viernes, analiza la mecánica de la caída que sufrió Isak Andic diez meses antes de su muerte en un acto en Mutua Universal, registrado en un vídeo que constituye una de las pruebas clave con las que la defensa pretende rebatir la tesis de la jueza de que el fundador de Mango fue empujado por su hijo en una excursión en Montserrat, en diciembre de 2024.

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En la pericial, el detective Francisco Marco, que dirigió Método 3; un doctor en Medicina Legal y una especialista en Medicina Interna aplican el "patrón" de la caída que sufrió Andic el 20 de febrero de 2024 al punto de la ruta de Montserrat donde se precipitó al vacío diez meses después, para concluir que se despeñó de forma "fortuita", tras perder el equilibrio en un terreno descendente debido a la artrosis de rodilla que sufría.

El informe describe una caída en Montserrat en cinco fases: tropiezo y primer impacto frontal con la pendiente, deslizamiento en "caída tobogán" por un terraplén de 9,97 metros, intentos instintivos de frenado con el brazo derecho y salida al vacío, con varios impactos contra la pared del barranco y uno final a 153 kilómetros por hora.

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Para la defensa, la ausencia de lesiones en las palmas de las manos en el siniestro mortal no constituye un indicio de "sorpresa o de empujón por terceros", sino la manifestación de una "incapacidad neuromotora preexistente" para activar los reflejos, como se documenta en el vídeo de diez meses antes de la muerte del fundador de Mango.

Además, subraya que la pendiente, el sustrato húmedo y el "calzado inadecuado" que llevaba Isak Andic, unas zapatillas deportivas de 'running' urbano, así como su artrosis de rodilla, convirtieron un "patrón ya conocido" de caída en un evento de "consecuencias mortales" por las características del entorno, al ocurrir en un precipicio con un desnivel total de 94,9 metros.

De esta forma, la pericial resalta que la hipótesis de la intervención de terceros en la caída de Montserrat queda "objetivamente debilitada" y descartada por la existencia previa de un patrón con las mismas características biomecánicas.

En concreto, a partir del análisis cinemático y biomecánico del vídeo de Mutua Universal, el informe sostiene que el "patrón de la caída" está caracterizado por una "pérdida súbita del equilibrio" por parte del fundador de Mango.

La pericial resalta que el hecho de que la autopsia determinara que Andic tenía lesiones en el dorso de las manos pero no en las palmas es "plenamente compatible" con el mismo "patrón" de su caída en Mútua Universal.

En este sentido, apunta que el fundador de Mango estaba consciente durante la caída en Montserrat y que realizó gestos de protección y agarre mientras descendía por la pendiente: "Un cuerpo inconsciente o empujado por sorpresa no levanta los brazos para hacer presa".

Según el informe, las lesiones que la reconstrucción predice para cada una de las cinco fases de la caída coinciden con las documentadas en la autopsia de Andic, "sin que reste lesión alguna por explicar ni se requiera ningún elemento dinámico adicional, especialmente, sin necesidad de un empujón".

De hecho, la pericial subraya que la diferencia entre la caída de Montserrat y la de Mutua Universal no radica en la naturaleza del fallo motor, sino en la energía cinética (la que posee un cuerpo debido a su movimiento) por la pendiente.

En este sentido, resalta que en Mútua Universal la intervención de un tercero interrumpió la caída, mientra que en Montserrat la configuración del terreno -un terraplén de 9,97 metros a 45 grados, seguido de un acantilado vertical de 87,91 metros-, "hizo objetivamente imposible cualquier intervención correctora".

Para elaborar la pericial, la defensa ha hecho una reconstrucción en 3D de la secuencia de la caída en la que se han integrado datos topográficos del terreno, las mediciones realizadas 'in situ' durante la inspección ocular y las características físicas del entorno documentadas fotográficamente.

Además, en la reconstrucción tridimensional se han incorporado también parámetros biomecánicos relativos a la posición corporal, velocidad de desplazamiento, punto de pérdida de equilibrio y trayectoria de precipitación. EFE

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EFE

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