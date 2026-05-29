Mitchell Robinson, de los Knicks, se rompe el dedo meñique a una semana de las Finales

Washington, 28 may (EFE).- Mitchell Robinson, pívot de los New York Knicks, ha sufrido una fractura en el dedo meñique y no hay fecha para su regreso a menos de una semana del inicio de las Finales de la NBA.

The Athletic y ESPN informaron este jueves de que Robinson, uno de los mejores reboteadores de la NBA y pieza clave de la segunda unidad de Mike Brown, sufrió la fractura a comienzos de esta semana por motivos que no han trascendido.

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En estos momentos, no existe una fecha prevista para su regreso, con el inicio de las Finales programado para el miércoles de la semana próxima.

Los Knicks están clasificados para sus primeras Finales de la NBA desde 1999, en busca de su primer campeonato desde 1973. Esperan rival entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs (3-2), que este jueves disputan el sexto partido.

Robinson cerró la temporada regular con 8,8 rebotes por partido y como el cuarto mejor reboteador ofensivo de la liga, pero sus problemas con los tiros libres lo han convertido en objetivo de rivales en los momentos clave de los partidos.

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De confirmarse su ausencia los Knicks podrían verse en desventaja en la pintura ante unos Thunder que cuentan con Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein o unos Spurs con Victor Wembanyama y Luke Kornet. EFE