Espana agencias

Los inspectores educativos hablan de "pánico penal" en docentes tras el caso Sandra Peña

Guardar
Google icon

Málaga, 29 may (EFE).- La Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía (USIE Andalucía) han señalado que, tras el caso del suicidio de la alumna Sandra Peña tras un presunto caso de acoso en un centro escolar de Sevilla, hay un "pánico penal" de los docentes por miedo a ser inculpados por cuestiones que ocurran en sus centros educativos.

Así lo han indicado en las IX Jornadas de Formación, celebradas en Málaga y donde han explicado que la realidad en los colegios andaluces es que hay "una compleja maraña de exigencias administrativas, sociales, sanitarias y judiciales que sacuden diariamente la realidad" y convierten las aulas en "improvisados juzgados de guardia permanentes".

PUBLICIDAD

Durante la jornada, el magistrado Fernando Portillo Rodrigo ha analizado el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla que decretó el sobreseimiento de la causa por homicidio imprudente contra los profesionales del centro educativo y ha explicado que la clave de ese archivo está en que se ha aplicado el artículo 11 del Código Penal.

Según el juez, "un defecto formal o un retraso cronológico en la cumplimentación de los anexos burocráticos de la plataforma digital Séneca constituye, de manera inequívoca, una irregularidad de carácter puramente administrativo", pero eso no puede derivar en responsabilidad penal para los docentes.

PUBLICIDAD

Para que haya esa responsabilidad penal, ha añadido el magistrado, la muerte de la joven tendría que haber ocurrido dentro del centro escolar, extremo que no se dio y que ayuda a que los docentes desmitifiquen "el pánico penal y la vulnerabilidad jurídica que atenaza la gestión diaria de las escuelas ante desenlaces fortuitos o multicausales".

Los inspectores también han abordado la "desbordante y preocupante avalancha de actuaciones incidentales que saturan las agendas" y que les lleva a ser asesores de cuestiones muy técnicas que escapan de sus responsabilidades y que se usan en casos de divorcios, por ejemplo.

Ante este panorama de asfixia burocrática, la presidenta de USIE-Andalucía, Ana María Verdugo Bocanegra, ha expresado la urgente necesidad de redefinir las prioridades del sistema.

El sindicato ha denunciado que la inercia de volcar de forma sistemática cualquier crisis judicial, sanitaria o social en las escuelas está desvirtuando por completo la verdadera esencia de la educación, que no es otra que formar integralmente al alumnado para la mejora de la sociedad. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La demolición de El Algarrobico, más cerca tras avalarse la nulidad de la licencia

Infobae

El juez da al PP el timón de las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra' y dice que tiene "más implantación" que Vox

El juez da al PP el timón de las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra' y dice que tiene "más implantación" que Vox

Kuss: "Un triunfo con el que soñé, además con mi madre presente"

Infobae

El IBEX 35 suma un 0,46 % y se acerca a 18.400 puntos pendiente del acuerdo de paz en Irán

Infobae

Isabel Pantoja actuará en Sevilla con la Sinfónica de Málaga en sustitución de Il Divo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

ECONOMÍA

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

Hungría desbloquea 16.400 millones de euros de fondos europeos tras el giro europeísta del nuevo Gobierno: “El pueblo húngaro se lo merece”

Europa aprueba el plan antiapagones de España con una ayuda a la industria de 9.000 millones de euros

Bruselas advierte a España que debe indemnizar a los pasajeros por los retrasos en trenes tras el accidente de Adamuz

DEPORTES

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “10 entradas para el concierto de Bad Bunny”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “10 entradas para el concierto de Bad Bunny”

Rafa Jódar sufre de lo lindo ante Michelsen y sella un duelo español en octavos de final de Roland Garros

Tiene 17 años, es la esperanza francesa en Roland Garros y da las gracias a Alcaraz por ganar: “Nunca deje de creer”

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino