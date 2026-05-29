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Las mujeres de Sagunto a las que no se permite procesionar piden apoyo por escrito al papa

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València, 29 may (EFE).- Las mujeres a las que la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto (Valencia) no permite procesionar en Semana Santa han dirigido una carta al papa León XIV con motivo de su visita a España en la que le piden "una palabra orientadora, que facilite y permita" su acceso.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE y que han enviado al nuncio para que se la haga llegar al papa, destacan el "fervor" con el que Sagunto ha conmemorado y celebrado "la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor" desde la Edad Media y sigue haciendo en la actualidad a través de la cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

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Indican que a lo largo de los siglos esta entidad, formada por más de 1.600 cofrades y que solo admite a hombres a la hora de procesionar, "ha ido evolucionado y respondiendo a las sensibilidades de los tiempos, pero manteniendo el espíritu fundacional".

Sin embargo, lamenta que "si culturalmente e identitariamente se ha conseguido que la Semana Santa y la Cofradía de la Sangre sean signos de identidad, su puesta al día y proyección cristiana de futuro no se ha logrado".

"Continúa prohibiéndose de modo taxativo que la mujer pueda integrarse con todos los derechos y todas las obligaciones en la Cofradía, mientras que continúa abierta a los no bautizados. Seguimos con los mismos estereotipos, es un veto incomprensible, aun cuando la igualdad intelectual, económica y de responsabilidades en la sociedad es la misma", señalan.

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Asimismo, consideran "difícil de entender y explicar a las nuevas generaciones que en estos tiempos en que la Iglesia apuesta por la inclusión, la apertura, la sinodalidad, la igualdad y la solidaridad", en Sagunto la Cofradía de la Sangre "vete a la mitad de su población por el simple hecho de ser mujer".

"Debemos saber transformar las tradiciones para que pervivan y no se queden anquilosadas y muertas", afirman, y por ello solicitan al papa "una palabra orientadora, que facilite y permita el acceso de la mujer" a la Cofradía de la Purísima Sangre, "una gestión sanadora que abra las puertas a aquellas mujeres bautizadas que deseen pertenecer a esta cofradía".

"Solicitamos su consejo y el consuelo del Pastor. Esperamos que el hecho de haber escrito estas líneas, aprovechando la repercusión de la venida a España de vuestra Santidad y expuesto nuestras inquietudes, sirva para dar un paso adelante en este objetivo y nos haga a todos mejores", añaden.

Este jueves se conoció que la Fiscalía ha incoado diligencias de investigación a la citada cofradía de Sagunto por no permitir a las mujeres procesionar, tras la denuncia del Ministerio de Igualdad.

La titular de Igualdad, Ana Redondo, informó del inicio de diligencias en un mensaje en la red social X en el que se remitía a una información de ElPeriódico.com y tachaba esa decisión de "discriminatoria".

"La visita del papa a España debería servir para abordar asuntos como la necesidad de que las cofradías garanticen siempre la igualdad", añadía la titular de Igualdad en ese mensaje. EFE

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