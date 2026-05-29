La reina Letizia inaugura la 85 Feria del Libro de Madrid, dedicada al humor

Madrid, 29 may (EFE).- La reina Letizia inaugura este viernes, a las once de la mañana, la 85 Feria del Libro de Madrid, una edición que estará dedicada al humor en la literatura y que durante 17 días reunirá a autores, editores, libreros y lectores en el Parque del Retiro de Madrid.

Como ya es habitual, la reina visitará la feria deteniéndose en varias de sus casetas, acompañada de otras autoridades y de la directora del evento, Eva Orúe, según han informado los organizadores.

A lo largo del Paseo de Coches del Retiro están desplegadas 366 casetas de librerías (118), editoriales (220), distribuidoras (16) y organismos oficiales (16) por las que pasarán más de 230 autores para firmar libros; hay más de 6.000 convocatorias de firmas programadas hasta el 14 de junio, cuando la feria cerrará sus puertas.

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Entre los autores que acudirán a firmar en esta primera jornada figuran Maitena, Ian Gibson, David Uclés, Siri Hustvedt, Julia Navarro, Mavi Doñate, Sara Barquinero, Luis Zueco, Marcos Giralt Torrente, Tom Gauld, Gueorgui Gospodinov, Fernando Aramburu, Peridis, Rosario Villajos o Luis García Montero.

Si el año pasado fue Nueva York el eje temático de la feria, este año sus responsables han elegido el humor. Tendrán especial protagonismo figuras como Jonathan Coe, uno de los principales representantes de la sátira británica contemporánea; David Safier, autor algunas de las novelas humorísticas más leídas de las últimas décadas; o Maitena, referente del humor gráfico argentino.

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Por el momento, la previsión meteorológica acompañará con cielo despejado y temperaturas de hasta 34 grados.

Las casetas estarán abiertas de lunes a viernes, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Los sábados y domingos el horario de mañana se prolonga hasta las tres de la tarde. EFE