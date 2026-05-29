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La policía dispara y detiene a un hombre atrincherado en una gasolinera en Parla

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Madrid, 29 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre que se había atrincherado en una gasolinera de la localidad madrileña de Parla armado con dos cuchillos de grandes dimensiones, con los que amenazó a varios viandantes y que fue herido por un disparo de los agentes en la pierna para ser reducido.

Los hechos ocurrieron sobre las 7:50 horas cuando la Policía Nacional fue alertada de que un varón se encontraba atrincherado en una gasolinera situada en la calle Londres de Parla con dos cuchillos de grandes dimensiones y amenazaba de muerte a otro hombre y a todo aquel que se acercase, han informado a EFE fuentes policiales.

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Los agentes llegaron al lugar y, conscientes de la gravedad de la situación, dispararon tres veces al aire al grito de "tira el arma", algo a lo que el detenido se negó mientras amagaba con atacarles, por lo que le hirieron en una pierna para reducirle.

Una vez neutralizado, los propios policías le realizaron un torniquete y esperaron la llegada de los servicios sanitarios, que trasladaron al hombre al hospital bajo custodia policial.

El varón -español de 57 años- está a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito de amenazas graves. EFE

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EFE

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