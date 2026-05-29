Kuss: "Un triunfo con el que soñé, además con mi madre presente"

Redacción deportes, 29 may (EFE).- El estadounidense Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) logró apuntar su nombre en el club de ganadores de etapa en las tres grandes tras adjudicarse la jornada reina del Giro 2026, en la que logró un triunfo con el que siempre soñó, además con la presencia en meta de su madre.

"Ganar una etapa nunca fue el objetivo principal. El reto principal era ayudar a Jonas Vingegaard a ganar la maglia rosa. Cuando me dijeron por la noche que tendría la oportunidad de unirme a la escapada, sabía que tenía que aprovecharlo. Es algo con lo que siempre soñé, pero cada año se hace más difícil. Sigo progresando y mejorando, pero también todos los demás", explicó Kuss en la meta.

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Kuss logró el triunfo en la etapa más difícil de montaña después de un ataque a 3 km de meta que le permitió atrapar al italiano Giulio Ciccone y llegar en solitario a la cima.

"No estaba del todo seguro de alcanzar a Giulio Ciccone. Me desmotivé un poco cuando consiguió un minuto de ventaja. Intenté concentrarme en hacer la subida más rápida posible. Era una subida empinada", explicó.

Un estímulo que fue decisivo para sacar fuerza de flaqueza fue la presencia de la madre del ciclista estadounidense en la legada.

"Sabía que mi madre estaría a 500 metros de la meta. Un saludo muy especial para ella y toda mi familia, porque solo los veo unas pocas semanas al año. Esto va por ellos", concluyó. EFE