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Jiménez dice que su prioridad es ayudar a México en el Mundial, más que lo individual

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Redacción deportes, 28 may (EFE).- El delantero Raúl Jiménez, uno de los líderes de la selección mexicana de fútbol, dijo este jueves estar mentalizado más en ayudar a su país en el Mundial, que en conseguir logros individuales.

"Si meto goles, a la selección le va a ir bien, pero si ayudo con asistencias igual será bueno. Mientras al equipo le vaya bien, estaré contento", señaló el atacante del Fulham de la Liga Premier de Inglaterra.

Jiménez se incorporó este jueves a la concentración en Los Angeles de la selección mexicana que se prepara para el Mundial y enfrentará el sábado a Australia, en el Rose Bowl de Pasadena.

El atacante destacó la competencia interna en el equipo del seleccionador Javier Aguirre y la calificó de sana, buena para el crecimiento de cada jugador.

"Tenemos calidad que se suma a la ventaja de jugar en casa", afirmó el futbolista en el día de medios de la selección mexicana, en Los Angeles.

El guardameta Guillermo Ochoa, quien jugará su sexta Copa del Mundo, aceptó sentir nostalgia por jugar por última vez con México y reveló estar disfrutando cada instante hasta en los mínimos detalles, agradecido por su carrera.

"El camino llega a su fin y hay nostalgia, pero me preparo de la mejor manera para estar listo por si me toca jugar o estar atento si debo entrar de cambio", dijo.

Por su parte, el volante Edson Álvarez, quien se recupera de una cirugía de tobillo, reveló estar bien físicamente, emocionado como cuando vistió por primera vez la camiseta de la selección.

"Disfruto como el niño de 18 años que fui en mi primer llamado a la selección, indicó.

México debutará en el Mundial el 11 de junio contra Sudáfrica y después enfrentará a Corea y República Checa, en el grupo A.

"Es un grupo de grandes selecciones. Vamos a jugar con respeto", dijo.

Los jugadores tendrán un entrenamiento ligero este viernes y el sábado enfrentarán a Australia, en el último amistoso antes de que el seleccionador Javier Aguirre anuncie, el lunes, los 26 jugadores que representarán a México en el Mundial. EFE

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EFE

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