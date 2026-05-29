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Gilgeous-Alexander: "Nos han golpeado y no hemos respondido"

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Washington, 28 may (EFE).- El dos veces MVP de la NBA y estrella de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, reconoció este jueves que los San Antonio Spurs les superaron en agresividad para forzar el séptimo partido de las finales del Oeste.

"Nos han golpeado y no hemos respondido. Ellos han sido el equipo agresivo de principio a fin: han jugado más duro, metido más tiros, estuvieron en modo ataque y nosotros todo el tiempo a contrapié", afirmó en rueda de prensa el canadiense.

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Los Spurs derrotaron 118-91 a los Thunder en el sexto partido de la serie para igualar 3-3 y forzar el séptimo partido.

"En la segunda parte se nos fue totalmente de las manos", añadió Gilgeous-Alexander, que cerró el partido con apenas 15 puntos, su anotación más baja de toda la temporada. El canadiense confesó "no tener muy claro" qué le está pasando en esta serie.

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Muchos de los tiros que hago son lanzamientos que he hecho mil veces y se sienten bien, pero no entran. A estas alturas es demasiado tarde para renunciar a mi trabajo, a mi juego y a quién soy como jugador. Tan tarde en la temporada, tengo que confiar en ello y vivir o morir con eso", dijo.

Sobre el séptimo partido, este sábado en Oklahoma City, Gilgeous-Alexander dijo que "puede pasar cualquier cosa".

"Va a estar muy bien tener a nuestra afición detrás, animándonos, pero tenemos que salir y hacerlo mejor; si no somos mejores, nuestra temporada habrá terminado", concluyó. EFE

(foto)

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EFE

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