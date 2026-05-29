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Fin del confinamiento en Òrrius (Barcelona) al controlar un incendio industrial y forestal

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Barcelona, 29 may (EFE).- Protección Civil ha levantado esta mañana el confinamiento del municipio de Òrrius (Barcelona), que afectaba a unos 600 vecinos, tras haber quedado controlados un incendio en una industrial y en una zona de vegetación contigua a la nave situada en el término municipal.

Protección Civil ha enviado esta mañana una alerta a los teléfonos móviles de los vecinos para informar sobre el levantamiento del confinamiento con un mensaje en el que también aconseja no acercarse a las zonas afectadas por el fuego para evitar riesgos innecesarios y continuar atentos a las indicaciones de las autoridades.

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El fin del confinamiento se ha producido después de que los Bomberos de la Generalitat hayan dado por controlados a primera hora de la mañana los dos incendios que afectaban desde ayer a esta población.

El incendio de vegetación que se originó junto a una industria de parafina de Orrius, donde se inició el fuego, se dio por estabilizado ayer tarde y durante la noche "no se ha encontrado ningún punto caliente en la zona", según han precisado los Bomberos.

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Por su parte, en la nave industrial aún se puede ver la columna de humo que se originó con el fuego, aunque ha disminuido la intensidad.

En la extinción de ambos fuegos han participado unos ochenta bomberos ayudados de 31 vehículos, cuatro de ellos aéreos.

Los Bomberos recibieron el aviso del incendio en la industria Porquinat a las 12:40 horas de ayer, y las 16 personas que trabajaban en la fábrica la abandonaron sin sufrir daños.

Esta empresa compra, procesa y vende parafina y en el momento del incendio había en la misma unas 500 toneladas de este producto. Los bomberos optaron por que el fuego fueran consumiendo el combustible.

El incendio afectó también a la zona forestal del exterior de la fábrica, donde ha quemado una hectárea. EFE

(Vídeo)

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EFE

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