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El Inter gana en Cartagena, el Manzanares en Palma y el Barça al Valdepeñas

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Redacción de deportes, 29 may (EFE).- Manzanares, Torrejón de Ardoz y Barcelona, como también Murcia, tienen a sus equipos a un triunfo de las semifinales en la Primera División de fútbol sala tras la disputa de los primeros partidos de cuartos y de lo más destacado es que el Jimbee Cartagena Costa Cálida, campeón de las dos últimas ediciones, está contra las cuerdas.

El conjunto cartagenero cayó por 3-5 ante el Movistar Inter en un partido con alternativas y en el que, pese a ir venciendo por 2-1 y por 3-2, los meloneros acabaron sucumbiendo.

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Los goles de José Antonio Raya en el minuto 2, Francisco Paniagua de penalti en el 15, Cecilio Morales en el 26, Harrison Santos en el 27 y Javi Mínguez ya en el 40 le dieron el triunfo a los de Alberto Riquer. Para los de Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" fueron insuficientes el doblete de Pablo Ramírez, quien vio puerta en los minutos 9 y 18, y el tanto de Gabriel Motta en el 11.

En Son Moix el Quesos El Hidalgo Manzanares sorprendió al Islas Baleares Palma Futsal ganándole por 1-2. Los de Juanlu Alonso se impusieron con los goles de Álvaro López en el minuto 2 y Humberto Ribeiro en el 11. A los de Ciudad Real les tocó sufrir porque Lucas de Santana "Lucao" marcó en el 29 pero la victoria se la llevaron los manchegos ante los de Antonio Vadillo.

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Por su parte, el BarÇa venció con autoridad al Viña Albali Valdepeñas en el Palau Blaugrana con un 4-1. Rafael Nogueira "Fits" en los minutos 5 y 6, Matheus Rodrigues en el 16 y Alberto García en propia puerta en el 22 marcaron para los de Dani Rodríguez y Álex Naranjo había recortado distancias en el 19 para los de Marlon Velasco.

este jueves, en el partido que abrió las eliminatorias por el título, ElPozo Murcia Costa Cálida se impuso por 5-2 al Jaén Paraíso Interior en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura.

La segunda entrega de estos cuatro choques será ya este domingo en Jaén y el lunes en Manzanares, Torrejón de Ardoz y Valdepeñas. EFE

Ij/asc

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