El IBEX 35 suma un 0,46 % y se acerca a 18.400 puntos pendiente del acuerdo de paz en Irán

Madrid, 29 may (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha sumado este viernes un 0,46 % y se acerca al nivel de los 18.400 puntos, pendiente de los avances para alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, e impulsado por el tono alcista de Wall Street.

El selectivo español ha ganado 83,6 puntos y ha cerrado en los 18.362,9 puntos. De esta forma, despide el mes de mayo con una revalorización superior al 3 % y en el año acumula unas ganancias del 6,1 %.

La Bolsa ha comenzado la sesión de este viernes con ganancias superiores al medio punto porcentual, que se han ido incrementado a lo largo de la jornada bursátil hasta llegar a superar la barrera psicológica de los 18.400 puntos. Sin embargo, en el último tramo de la negociación ha disminuido los avances hasta ese 0,46 % a la espera de que se formalice un acuerdo entre Washington y Teherán para extender la tregua y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz.

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De los grandes valores, BBVA ha rebotado un 1,36 %; Repsol, un 1,33 %; y Santander, un 0,51 %; mientras que Iberdrola ha cedido un 0,23 %; Telefónica, un 0,58 %; e Inditex, un 0,86 %. EFE

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