Espana agencias

El IBEX 35 suma un 0,46 % y se acerca a 18.400 puntos pendiente del acuerdo de paz en Irán

Guardar
Google icon

Madrid, 29 may (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha sumado este viernes un 0,46 % y se acerca al nivel de los 18.400 puntos, pendiente de los avances para alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, e impulsado por el tono alcista de Wall Street.

El selectivo español ha ganado 83,6 puntos y ha cerrado en los 18.362,9 puntos. De esta forma, despide el mes de mayo con una revalorización superior al 3 % y en el año acumula unas ganancias del 6,1 %.

La Bolsa ha comenzado la sesión de este viernes con ganancias superiores al medio punto porcentual, que se han ido incrementado a lo largo de la jornada bursátil hasta llegar a superar la barrera psicológica de los 18.400 puntos. Sin embargo, en el último tramo de la negociación ha disminuido los avances hasta ese 0,46 % a la espera de que se formalice un acuerdo entre Washington y Teherán para extender la tregua y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

De los grandes valores, BBVA ha rebotado un 1,36 %; Repsol, un 1,33 %; y Santander, un 0,51 %; mientras que Iberdrola ha cedido un 0,23 %; Telefónica, un 0,58 %; e Inditex, un 0,86 %. EFE

(Foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La demolición de El Algarrobico, más cerca tras avalarse la nulidad de la licencia

Infobae

El juez da al PP el timón de las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra' y dice que tiene "más implantación" que Vox

El juez da al PP el timón de las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra' y dice que tiene "más implantación" que Vox

Kuss: "Un triunfo con el que soñé, además con mi madre presente"

Infobae

Los inspectores educativos hablan de "pánico penal" en docentes tras el caso Sandra Peña

Infobae

Isabel Pantoja actuará en Sevilla con la Sinfónica de Málaga en sustitución de Il Divo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

ECONOMÍA

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

Hungría desbloquea 16.400 millones de euros de fondos europeos tras el giro europeísta del nuevo Gobierno: “El pueblo húngaro se lo merece”

Europa aprueba el plan antiapagones de España con una ayuda a la industria de 9.000 millones de euros

Bruselas advierte a España que debe indemnizar a los pasajeros por los retrasos en trenes tras el accidente de Adamuz

DEPORTES

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “10 entradas para el concierto de Bad Bunny”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “10 entradas para el concierto de Bad Bunny”

Rafa Jódar sufre de lo lindo ante Michelsen y sella un duelo español en octavos de final de Roland Garros

Tiene 17 años, es la esperanza francesa en Roland Garros y da las gracias a Alcaraz por ganar: “Nunca deje de creer”

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino