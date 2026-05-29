El Gran Canaria desciende tras treinta temporadas en la ACB

Valencia, 29 may (EFE).- El Dreamland Gran Canaria ha descendido a Primera FEB tras treinta años en la ACB después de su derrota en la pista del Valencia Basket (105-81) y la agónica victoria del Casademont Zaragoza en la cancha del Río Breogán con un triple sobre la bocina, un doble resultado que le condena a la segunda división del baloncesto español.

El equipo insular trató de reconducir su irregular temporada hace unas semanas con la destitución del técnico Jaka Lakovic y la llegada a su banquillo del argentino Nestor García, pero tras una fugaz mejoría, tres derrotas seguidas le han condenado al descenso pese a que no había estado en ninguna de las dos últimas posiciones de la clasificación en todo el curso. EFE

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