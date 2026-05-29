El Gobierno convoca a la Junta de Andalucía para abordar la demolición del Algarrobico

Madrid, 29 may (EFE).- El Gobierno ha remitido a la Junta de Andalucía la solicitud de una convocatoria "inmediata" de la Comisión de Seguimiento del Convenio Ministerio de Transición Ecológica (Miteco)-Junta para abordar la "demolición" del hotel de El Algarrobico y la restauración del enclave, han indicado fuentes ministeriales.

"Ante la pasividad de las administraciones responsables, ha sido el Gobierno de España quien con su determinación e impulso del proceso ha logrado que finalmente estas instituciones se vieran obligadas a actuar", han dicho estas fuentes tras conocer el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, favorable a la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).

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"Este Gobierno siempre defendió la nulidad conforme a las sentencias judiciales inejecutadas y saluda positivamente el dictamen, porque supone un paso determinante para acabar con este atentado ambiental", han añadido.

"Fiel a sus compromisos, este Gobierno ha solicitado la convocatoria inmediata de la Comisión de Seguimiento del Convenio Ministerio-Junta para abordar su demolición y la restauración del enclave", han declarado desde el Miteco. EFE