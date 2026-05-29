Espana agencias

Cinco detenidos y requisadas 1,7 toneladas de marihuana en el puerto de Barcelona

Guardar
Google icon

Barcelona, 29 may (EFE).- La Agencia Tributaria y la Aduana francesa han desarticulado una organización criminal que extraía marihuana del puerto de Barcelona, en una operación en la que han sido detenidas cinco personas y se ha requisado 1,7 toneladas de esta droga.

La operación se ha desarrollado después de que la droga fuera interceptada en un contenedor en el puerto de Marsella (Francia) y se procediera a efectuar un seguimiento judicializado hasta su destino en Barcelona, donde se hizo una "entrega vigilada" de los 1.741 kilos de marihuana, según informa este viernes la Agencia Tributaria.

PUBLICIDAD

En la operación policial, denominada ‘Waterfall’, han sido detenidas cinco personas de esta red criminal, que ha sido desarticulada. Los arrestados son los destinatarios de la droga y un representante aduanero.

La marihuana incautada tenía su origen en Tailandia, desde donde llegó al puerto de Marsella en un contenedor y, finalmente, a Barcelona, el pasado 22 de mayo.

La operación policial comenzó cuando los agentes de la Dirección Regional de Aduanas de Marsella decidieron desplegar un dispositivo de control reforzado sobre los contenedores descargados en el puerto francés.

El pasado 18 de mayo, en la inspección de uno de ellos, con destino final el puerto de Barcelona y cuya mercancía declarada consistía en botas de goma y camisetas de hombre de algodón, los agentes descubrieron que contenía marihuana oculta en bolsas termoselladas.

PUBLICIDAD

El sistema utilizado por la organización criminal consistía en aprovechar el nombre de empresas habituales en el tráfico de contenedores para enmascarar su envío, y tratar así de eludir posibles controles aduaneros.

Tras coordinarse con la Subdirección General de Operaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras de Francia solicitó a la fiscalía de la ciudad gala Aix-en-Provence autorización para llevar a cabo una "entrega vigilada" internacional con el fin de identificar y detener a los destinatarios de los estupefacientes.

La medida fue ratificada por la Fiscalía Antidroga y la autoridad judicial española.

A su llegada a Barcelona, el 22 de mayo, el contenedor fue vigilado de manera ininterrumpida por funcionarios de Vigilancia Aduanera mientras se descargaba la mercancía en el almacén de destino, dentro de las instalaciones portuarias.

Las vigilancias se alargaron hasta que el día 24 los investigadores detectaron un grupo de cuatro personas, dos ciudadanos españoles y dos chinos, que accedieron al almacén en horario de cierre y procedieron a manipular la mercancía bajo vigilancia, por lo que fueron detenidos.

Posteriormente, fue arrestado el representante aduanero encargado del envío por su implicación en la trama.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con la infraestructura logística o financiera del grupo criminal, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El lehendakari reprocha a los ministros de Sumar los obstáculos con la agenda vasca

Infobae

El PP pide a los socios de Gobierno que llamen a Sánchez y digan "esto se ha acabado"

Infobae

Las mujeres de Sagunto a las que no se permite procesionar piden apoyo por escrito al papa

Infobae

Kiko Veneno, Quique González y Neomak se suman a la lista del DalecandELA Fest en Getxo

Infobae

Los docentes bloquean el acceso al cremallera de Montserrat en un nuevo día de huelga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

La Justicia reconoce el derecho de una ciudadana salvadoreña a obtener la nacionalidad española por origen sefardí tras validar documentos emitidos en el extranjero

Iago Moreno, sociólogo: “El odio y acoso de los trolls generan más datos y dinero para los dueños de las redes sociales”

ECONOMÍA

La AIReF confirma que España cumple la regla de gasto en pensiones, pero advierte de que la deuda pública alcanzará el 123% del PIB en 2050

La AIReF confirma que España cumple la regla de gasto en pensiones, pero advierte de que la deuda pública alcanzará el 123% del PIB en 2050

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen el IPC en el 3,2% en su último mes en vigor

Los trabajadores del sector energético ganaron casi el doble que la media nacional en 2024

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de mayo

El euríbor acelera su subida en mayo al 2,80% y dispara las cuotas de las hipotecas: se encarecen hasta 1.300 euros al año

DEPORTES

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente