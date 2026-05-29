Cinco detenidos y requisadas 1,7 toneladas de marihuana en el puerto de Barcelona

Barcelona, 29 may (EFE).- La Agencia Tributaria y la Aduana francesa han desarticulado una organización criminal que extraía marihuana del puerto de Barcelona, en una operación en la que han sido detenidas cinco personas y se ha requisado 1,7 toneladas de esta droga.

La operación se ha desarrollado después de que la droga fuera interceptada en un contenedor en el puerto de Marsella (Francia) y se procediera a efectuar un seguimiento judicializado hasta su destino en Barcelona, donde se hizo una "entrega vigilada" de los 1.741 kilos de marihuana, según informa este viernes la Agencia Tributaria.

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En la operación policial, denominada ‘Waterfall’, han sido detenidas cinco personas de esta red criminal, que ha sido desarticulada. Los arrestados son los destinatarios de la droga y un representante aduanero.

La marihuana incautada tenía su origen en Tailandia, desde donde llegó al puerto de Marsella en un contenedor y, finalmente, a Barcelona, el pasado 22 de mayo.

La operación policial comenzó cuando los agentes de la Dirección Regional de Aduanas de Marsella decidieron desplegar un dispositivo de control reforzado sobre los contenedores descargados en el puerto francés.

El pasado 18 de mayo, en la inspección de uno de ellos, con destino final el puerto de Barcelona y cuya mercancía declarada consistía en botas de goma y camisetas de hombre de algodón, los agentes descubrieron que contenía marihuana oculta en bolsas termoselladas.

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El sistema utilizado por la organización criminal consistía en aprovechar el nombre de empresas habituales en el tráfico de contenedores para enmascarar su envío, y tratar así de eludir posibles controles aduaneros.

Tras coordinarse con la Subdirección General de Operaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras de Francia solicitó a la fiscalía de la ciudad gala Aix-en-Provence autorización para llevar a cabo una "entrega vigilada" internacional con el fin de identificar y detener a los destinatarios de los estupefacientes.

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La medida fue ratificada por la Fiscalía Antidroga y la autoridad judicial española.

A su llegada a Barcelona, el 22 de mayo, el contenedor fue vigilado de manera ininterrumpida por funcionarios de Vigilancia Aduanera mientras se descargaba la mercancía en el almacén de destino, dentro de las instalaciones portuarias.

Las vigilancias se alargaron hasta que el día 24 los investigadores detectaron un grupo de cuatro personas, dos ciudadanos españoles y dos chinos, que accedieron al almacén en horario de cierre y procedieron a manipular la mercancía bajo vigilancia, por lo que fueron detenidos.

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Posteriormente, fue arrestado el representante aduanero encargado del envío por su implicación en la trama.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con la infraestructura logística o financiera del grupo criminal, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona. EFE