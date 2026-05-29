2-0. Cerro Porteño pasa a octavos y Sporting Cristal a la repesca

Asunción, 28 may (EFE).- Cerro Porteño ratificó este jueves su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder del Grupo F tras vencer en Asunción por 2-0 a Sporting Cristal, que finalizó en el tercer puesto y obtuvo el derecho a jugar una repesca por un puesto en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto azulgrana, que llegó al partido por la sexta y última fecha de la fase grupos ya clasificado, sumó 13 puntos de 18 posibles y superó a Palmeiras, que avanzó a los octavos de final con como segundo con 11 luego de golear por 4-1 al Junior de Barranquilla, colista con 4.

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Sporting Cristal, que culminó en la tercera posición con 6 unidades, jugará la repesca por un cupo en los octavos de final de la Sudamericana.

El Ciclón de Barrio Obrero dio un golpe de autoridad con los goles del argentino Pablo Vegetti (m.51) y del paraguayo Cecilio Domínguez (m.67), en un duelo que dominó de principio a fin.

El equipo dirigido por el argentino Ariel Holan salió decidido al ataque, y a penas en el minuto 6 avisó que podía generar peligro con la combinación de Fabricio Domínguez y Cecilio Domínguez.

Aunque Cerro Porteño tuvo la iniciativa ofensiva, no pudo concluir las jugadas, mientras el Sporting Cristal ensayó durante todo el primer tiempo dos remates al arco a través de Martín Távara, siempre desde fuera del área.

El primer tiempo terminó sin muchas emociones ni goles y con un tanto anulado del paraguayo Gustavo Velázquez por estar en fuera de juego.

El Ciclón de Barrio Obrero se puso en ventaja en el minuto 51 cuando Jorge Morel envió un centro preciso que Vegetti convirtió en gol, lo que provocó la euforia de la afición local que abarrotó el estadio General Pablo Rojas, conocido como 'La Nueva Olla'.

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El partido quedó prácticamente liquidado en el minuto 67 con un gol de penalti de Domínguez, que rompió la red del arquero peruano Diego Enríquez.

Los Celestes no encontraron la manera de reaccionar y apenas exigieron al guardameta rival, Alexis Martín.

- Ficha Técnica:

2. Cerro Porteño: Alexis Martín, Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Cecilio Domínguez (m.79, Fabrizio Peralta), Ángel Benítez, Pablo Vegetti, Matías Pérez, Gustavo Velázquez (m.89, Lucas Quintana), Robert Piris da Motta, Jonatan Torres (m.71, Juan Iturbe), César Bobadilla (m.69, Ignacio Aliseda).

Entrenador: Ariel Holan

0. Sporting Cristal: Diego Enríquez, Rafael Lutiger, Leandro Sosa, Írven Ávila (m.69, Catriel Cabellos), Yoshimar Yotún, Miguel Araujo, Maxloren Castro (m.83, Yamir del Valle), Martín Távara (m.61,Luis Iberico), Gabriel Santana (m.69, Cristian Benavente), Gustavo Cazonatti, Luis Alfonso Abram (m.61, Fabrizio Lora).

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Entrenador: José Mannarino

Goles: 1-0, m.51: Pablo Vegetti. 2-0, m.67: Cecilio Domínguez.

Árbitro: El chileno Piero Maza amonestó a Luis Alfonso Abram, Martín Távara, César Bobadilla, Pablo Vegetti, Catriel Cabellos y Lucas Quintana.

Incidencia: partido por la sexta y última jornada del Grupo F de la Copa Libertadores jugado en el estadio General Pablo Rojas, conocido como 'La Nueva Olla' de Asunción. EFE

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