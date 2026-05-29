105-81. El Gran Canaria desciende tras caer con un Valencia que quiere la segunda plaza

Nacho Herrero

Valencia, 29 may (EFE).- El Dreamland Gran Canaria descendió este viernes a Primera FEB después de treinta años seguidos en la Liga ACB tras caer este viernes (105-81) en la pista de un Valencia Basket que quiere recuperar la segunda plaza en la recta final de esta fase regular y ganar el Casademont Zaragoza en la cancha del Río Breogán.

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Falto de cualquier contundencia pese a todo lo que se jugaba, el equipo insular no presentó batalla a un Valencia Basket que acabará segundo si es capaz de ganar este domingo en el Palau Blaugrana al Barcelona.

El inicio del encuentro dejó claro que tiene poco que ver la tensión de competir por arriba que la de hacerlo abajo. Los locales afrontaban el choque inmersos en la pelea por ser segundos, pero, sobre todo, por no ser cuartos o quintos. Relajados, no tuvieron problemas para anotar, primero a la carrera y luego jugando con la poco contundente defensa insular.

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Con la terrible amenaza del descenso sobre sus hombros, el Gran Canaria arrancó con la muñeca ya encogida. Tras dos esperanzadores triples de Nico Brussino, los lanzamientos lejanos fallados se empezaron a acumular en la estadística y, sobre todo, en la cabeza de los jugadores visitantes (34-20, m.13).

El Valencia estaba cómodo y poco exigido. El bajo porcentaje de acierto de su rival y el control del rebote defensivo le permitió marcar el ritmo del choque. La renta local se asomó al umbral de los veinte puntos ya a mitad del segundo cuarto y, aunque Brussino reapareció para resistirse, los puntos de Omari Moore hicieron que el choque llegara al descanso ya en esos guarismos (52-33, m.20).

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Tras el descanso y ante la falta de una reacción sostenida por parte de los visitantes, entre Papi Badio y Jean Montero pusieron la ventaja de los locales rumbo a los treinta puntos.

Solo la aparición de Chimezie Mezu con algunos tiros exteriores aplacó unos minutos a los locales, pero el partido estaba sentenciado y la suerte del Gran Canaria en manos de un Zaragoza que seguía por debajo en Lugo pero pegado al Breogán.

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Los dos equipos quisieron terminar rápido el partido, los locales para descansar de cara a su visita al Barça y los visitantes para seguir en el vestuario el desenlace del partido en la cancha del Breogán.

La propia dinámica del choque llevó al Valencia a superar los 100 puntos cuando al Gran Canaria aún le quedaban un par de minutos de sufrimiento en el parqué y unos cuantos más en el vestuario a la espera del resultado de Lugo.

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- Ficha técnica:

105.- Valencia Basket (24+28+28+25): De Larrea (6), Montero (9), Badio (18), Pradilla (4), Sako (10) -cinco titular- Cárdenas (8), Taylor (10), Nogués (3), Moore (21), Key (5), Costello (2) y Sima (9).

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81.- Dreamland Gran Canaria (18+15+20+28): Albicy (-), Wong (14), Brussino (16), Metu (15), Tobey (10) -cinco titular- Robertson (-), Vila (-), Samar (7), Alocén (4), Pelos (9) y Jefferson (6).

Árbitros: Perea, García y Ríos. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena de Valencia ante 10.879 espectadores. EFE

(foto)