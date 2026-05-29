Espana agencias

105-81. El Gran Canaria desciende tras caer con un Valencia que quiere la segunda plaza

Guardar
Google icon

Nacho Herrero

Valencia, 29 may (EFE).- El Dreamland Gran Canaria descendió este viernes a Primera FEB después de treinta años seguidos en la Liga ACB tras caer este viernes (105-81) en la pista de un Valencia Basket que quiere recuperar la segunda plaza en la recta final de esta fase regular y ganar el Casademont Zaragoza en la cancha del Río Breogán.

PUBLICIDAD

Falto de cualquier contundencia pese a todo lo que se jugaba, el equipo insular no presentó batalla a un Valencia Basket que acabará segundo si es capaz de ganar este domingo en el Palau Blaugrana al Barcelona.

El inicio del encuentro dejó claro que tiene poco que ver la tensión de competir por arriba que la de hacerlo abajo. Los locales afrontaban el choque inmersos en la pelea por ser segundos, pero, sobre todo, por no ser cuartos o quintos. Relajados, no tuvieron problemas para anotar, primero a la carrera y luego jugando con la poco contundente defensa insular.

PUBLICIDAD

Con la terrible amenaza del descenso sobre sus hombros, el Gran Canaria arrancó con la muñeca ya encogida. Tras dos esperanzadores triples de Nico Brussino, los lanzamientos lejanos fallados se empezaron a acumular en la estadística y, sobre todo, en la cabeza de los jugadores visitantes (34-20, m.13).

El Valencia estaba cómodo y poco exigido. El bajo porcentaje de acierto de su rival y el control del rebote defensivo le permitió marcar el ritmo del choque. La renta local se asomó al umbral de los veinte puntos ya a mitad del segundo cuarto y, aunque Brussino reapareció para resistirse, los puntos de Omari Moore hicieron que el choque llegara al descanso ya en esos guarismos (52-33, m.20).

Tras el descanso y ante la falta de una reacción sostenida por parte de los visitantes, entre Papi Badio y Jean Montero pusieron la ventaja de los locales rumbo a los treinta puntos.

Solo la aparición de Chimezie Mezu con algunos tiros exteriores aplacó unos minutos a los locales, pero el partido estaba sentenciado y la suerte del Gran Canaria en manos de un Zaragoza que seguía por debajo en Lugo pero pegado al Breogán.

Los dos equipos quisieron terminar rápido el partido, los locales para descansar de cara a su visita al Barça y los visitantes para seguir en el vestuario el desenlace del partido en la cancha del Breogán.

La propia dinámica del choque llevó al Valencia a superar los 100 puntos cuando al Gran Canaria aún le quedaban un par de minutos de sufrimiento en el parqué y unos cuantos más en el vestuario a la espera del resultado de Lugo.

- Ficha técnica:

105.- Valencia Basket (24+28+28+25): De Larrea (6), Montero (9), Badio (18), Pradilla (4), Sako (10) -cinco titular- Cárdenas (8), Taylor (10), Nogués (3), Moore (21), Key (5), Costello (2) y Sima (9).

81.- Dreamland Gran Canaria (18+15+20+28): Albicy (-), Wong (14), Brussino (16), Metu (15), Tobey (10) -cinco titular- Robertson (-), Vila (-), Samar (7), Alocén (4), Pelos (9) y Jefferson (6).

Árbitros: Perea, García y Ríos. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena de Valencia ante 10.879 espectadores. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Inter gana en Cartagena, el Manzanares en Palma y el Barça al Valdepeñas

Infobae

Joao Fonseca ve un torneo más abierto tras haber eliminado a Djokovic

Infobae

4-1. El Niza se mantiene en la Ligue 1 y el Saint Etienne sigue en la segunda categoría

Infobae

94-95. Zaragoza culmina su épica remontada con un triple de Spissu sobre bocina

Infobae

92-89. El Baskonia se asegura el factor cancha y el Unicaja se queda sin playoffs

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

Pagar el alquiler o la hipoteca sitúa en el umbral de pobreza a más de 4,5 millones de personas en España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

DEPORTES

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “Filtraciones y la maquinaria inventando”

Rafa Jódar sufre de lo lindo ante Michelsen y sella un duelo español en octavos de final de Roland Garros