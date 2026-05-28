'Volver a sentir', un documental sobre la gesta copera del Baskonia

Vitoria, 28 may (EFE).- El Kosner Baskonia estrenará el próximo 1 de junio una pieza audiovisual sobre la conquista de la Copa del Rey ACB el pasado 22 de febrero de 2026 en Valencia, bajo el título ‘Volver a sentir’, según informó este jueves el club.

El documental, de 45 minutos, recorre desde dentro el camino del equipo hacia la conquista del título y recoge en primera persona todo lo vivido por jugadores y cuerpo técnico desde la clasificación para el torneo hasta la celebración final del título 17 años después.

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El documental tiene como protagonistas al MVP del torneo Trent Forrest, a Tim Luwawu-Cabarrot, a Rodions Kurucs, a Markus Howard y al entrenador del equipo, Paolo Galbiati. Estos relatan cómo fue el camino y cómo se gestó el equipo que alzó el título al cielo del Roig Arena.

El club reveló que “saldrán a la luz anécdotas, conversaciones y momentos inéditos que reflejan la unión del equipo tanto dentro como fuera de la pista”.

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“El nombre de la pieza, ‘Volver a sentir’, simboliza precisamente esa conexión entre el equipo y su gente: la ilusión de volver a competir, emocionarse y celebrar unidos”, apuntaron sobre el título desde la entidad.

Como curiosidad, el póster oficial del documental recrea el trofeo a través del balón oficial de la competición rodeado de distintas manos de algunos de los protagonistas del campeonato y la de un aficionado que representa a toda la familia baskonista. EFE

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