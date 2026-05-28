El Gobierno de Hungría aumirá deudas de un oligarca para celebrar la final de la Champions

Budapest, 28 may (EFE).- El Gobierno de Hungría aseguró este jueves que se hará cargo de cubrir las cuentas de proveedores afectados por la insolvencia de un oligarca, de forma que la final de la Liga de Campeones pueda tener lugar en Budapest sin complicaciones.

“La organización de la final de la UEFA Liga de Campeones de este sábado no está en peligro”, afirmó el Ejecutivo magyar en un comunicado, aludiendo a los problemas dados que parecían amenazar la celebración del evento deportivo.

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Según la prensa local, la celebración de la final podría dificultarse por los problemas económicos de la empresa Lounge, que coordina a los proveedores del evento y que es propiedad del oligarca Gyula Balásy, cercano al ex primer ministro Viktor Orbán.

El Gobierno "pagará a todos los subcontratistas afectados por las labores realizadas, según lo estipulado en los contratos relacionados con la organización de la final de la Liga de Campeones", añade la nota.

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Según el portal 24.hu, Lounge ha admitido que no podría pagar a los subcontratistas responsables, entre ortos, de los servicios sanitarios o de restauración, después de que la Oficina Nacional de Impuestos (NAV) haya congelado sus cuentas bancarias.

Las empresas afectadas habían advertido de que si no recibían inmediatamente un adelanto del pago de sus facturas no iban a prestar esos servicios, por lo que 24.hu estimaba que "la organización del evento podría correr peligro".

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Lounge tendría que pagar de manera inmediata unos 300 millones de forintos (845.000 euros) a los subcontratistas.

En el comunicado del Gobierno se precisa que el Ministerio de Interior y la oficina del primer ministro seguirán de cerca los procesos y garantizarán los fondos necesarios para "la realización de los servicios conforme a los contratos".

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La Fiscalía húngara comenzó a investigar en 2024 empresas de Balásy por delitos económicos, un proceso que se ha acelerado después de que el 12 de abril Orbán perdiera las elecciones legislativas frente al actual jefe de Gobierno, el conservador Peter Magyar.

En el estadio Puskás Aréna de Budapest, el París Saint-Germain y el Arsenal disputarán este sábado la final de la Champions. EFE

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