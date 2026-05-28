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Abascal dice que Sánchez hará lo ilegal para que los españoles no puedan votar en libertad

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Madrid, 28 may (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hará incluso "lo ilegal" para "perpetuarse en el poder" y ha opinado que no convoca elecciones pese a la corrupción que se cierne sobre él y su partido porque quiere evitar "a toda costa" que los españoles "puedan votar en libertad".

Lo ha expresado en un vídeo divulgado en X en el que se ha dirigido a Sánchez para llamarle "el 'number one' de la mafia" al que Vox no le va permitir "ninguna broma" sobre una necesaria convocatoria electoral tras conocerse las últimas instrucciones judiciales en torno a los casos Koldo, Plus Ultra, Leire o David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

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Ha dicho Abascal que Vox lleva "mucho tiempo alertando a los españoles" de que Sánchez va a hacer "lo imposible, lo ilegal y lo inmoral" para seguir en el Gobierno y ha vaticinado que "la peor" de sus intenciones "está por llegar".

A su juicio, Sánchez aprovecha "cualquier circunstancia, catástrofe o calamidad" para distraer la atención de la ciudadanía sobre la corrupción que tiene en "su casa y partido" porque el jefe del Ejecutivo, ha reiterado, es "el número uno de una trama corrupta".

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"Tu hermano se sienta hoy en el banquillo, tu esposa en unos días, tienes a medio partido imputado o en la cárcel y tu amigo Zapatero, al que has paseado por los mítines, se ha aprovechado del hambre de los venezolanos", ha señalado el líder de Vox en su vídeo sobre Sánchez. EFE

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EFE

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