La detenida por matar a su suegra, hospitalizada a la espera de declarar ante el juez

Palma, 28 may (EFE).- La mujer de 36 años detenida el lunes en Palma acusada de haber matado a su suegra, de 73, se encuentra en el módulo de detenidos del hospital de Son Espases a la espera de si finalmente podrá declarar ante el juez, una vez la evalúe un forense.

En un comunicado publicado este jueves, la Policía Nacional ha detallado que la mujer se encuentra a disposición judicial desde el módulo de detenidos después de su arresto el lunes, momento en que los servicios de emergencias recibieron hasta siete llamadas.

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La previsión era que la mujer pasara a disposición judicial este jueves, si bien actualmente se encuentra en el módulo hospitalario, donde un forense la ha evaluado, a la espera de si podrá declarar. En caso de hacerlo, será por vía telemática, según han detallado a EFE fuentes jurídicas.

La detenida, que mantenía una mala relación con la madre de su pareja, mató a la víctima a golpes después de que se produjera un forcejeo en el domicilio de Pere Garau donde ambas convivían.

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La suegra, a falta de la autopsia definitiva que lo confirme, murió como consecuencia de múltiples traumatismos, tras lo que la arrestada permaneció junto al cadáver hasta que llegó su pareja e hijo de la fallecida.

La pareja de la detenida se quedó en el piso a la espera de que llegaran los agentes de la Policía Nacional, a los que guió hasta la habitación donde se produjeron los hechos y en la que yacía el cuerpo sin vida de su madre.

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Mientras, la mujer se fue a un bar cercano en el que los policías nacionales la encontraron posteriormente tomándose un café.

Al día siguiente, la Policía Nacional llevó a cabo una reconstrucción de los hechos con la detenida presente, quien, en presencia de su abogado, alegó que el ataque a su suegra se produjo en defensa propia.

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Además, los agentes se llevaron varias cajas con pruebas con la finalidad de analizarlas. EFE