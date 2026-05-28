El Joventut, a cerrar la fase regular en Girona con el mejor balance desde 2008

Girona, 28 may (EFE).- El Asisa Joventut, sexto clasificado de la Liga Endesa, visitará este viernes (20.30 CET) al Bàsquet Girona (12º) con el reto de sumar la sexta victoria consecutiva y lograr, con 23 triunfos, su mejor balance en la competición desde el curso 2007-2008.

El equipo entrenado por Dani Miret ya se ha asegurado la sexta posición porque tiene cuatro victorias de margen sobre el séptimo y el octavo, La Laguna Tenerife y el Surne Bilbao, y aún aspira a acabar quinto.

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Para conseguirlo debe ganar en Fontajau y que el Barça pierda los dos partidos que le quedan: contra el MoraBanc Andorra y contra el Valencia Basket.

El cuadro de Badalona viene de ganar el martes al Unicaja (95-74) en el partido de la jornada 29 que se aplazó por unos problemas en el videomarcador. Destacaron el ala-pívot Jabari Parker (17 puntos), el base Ricky Rubio (11 y 7 asistencias) y el pívot Birgander (13).

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La excelente dinámica del Joventut contrasta con la caída del Bàsquet Girona, inmerso en una racha de cuatro derrotas consecutivas y de malas sensaciones.

En las últimas once jornadas, el equipo de Moncho Fernández ha podido vencer a los dos conjuntos en descenso, el Corviran Granada (84-91) y el Casademont Zaragoza (90-81).

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El fin de semana pasado jugó de tú a tú en la pista del Surne Bilbao Basket, uno de los equipos revelación del curso, pero acabó perdiendo (86-80), pese al papel destacado del pívot Martinas Geben (15 puntos, ocho rebotes en ataque y 13 en total).

El Girona, con todo, ya ha logrado su mejor resultado en la Liga Endesa porque no se moverá de la 12ª plaza pase lo que pase, tras finalizar 15º en 2023 (11/23), 14º en 2024 (13/21) y 14º en 2025 (12/22), y opta a batir el récord de victorias. Ahora buscará repetir el triunfo en el derbi contra el Joventut de la primera vuelta (71-74). EFE

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