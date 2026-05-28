Junts cree que las causas alrededor del PSOE "no son ningún invento": "Nos parece grave"

Barcelona, 28 may (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado este jueves que las causas judiciales que afectan al PSOE "no son ningún invento": "Nos parece grave".

Así se ha pronunciado en Catalunya Ràdio tras ser preguntada por si relaciona estas investigaciones con el hecho de que tanto el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán fueron interlocutores de Junts y del expresidente catalán Carles Puigdemont.

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Nogueras ha afirmado que el independentismo ha sido víctima de "lawfare", que ocurre cuando "se inventan pruebas y situaciones". Sin embargo, ha asegurado que, en este caso, hay "indicios claros" de presuntos delitos.

"Son temas que existen. No hay ningún invento en las pruebas que están saliendo. La sombra de la corrupción en la izquierda española y en la derecha española ha estado siempre. El reino de España se debate toda la vida entre la corrupción del bloque de derechas y el de izquierdas", ha apuntado.

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Estas declaraciones llegan un día después del registro ordenado por un juez de la Audiencia Nacional a la sede socialista de Ferraz en el marco del caso Leire, que se suma a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de Plus Ultra por el préstamo de 53 millones concedido por la SEPI a esta aerolínea.

Junts ha pedido explicaciones al PSOE pero también al PSC de Salvador Illa, a raíz del requerimiento del juez instructor del caso Leire a los socialistas para que entreguen documentación sobre la campaña electoral de las elecciones del 2024.

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Sobre una posible moción de censura impulsada por el PP, Nogueras ha afirmado que el partido de Alberto Núñez Feijóo no les ha sondeado para ver si se sumarían. "De hecho, el mismo PP está pidiendo elecciones", ha subrayado.

Precisamente, ha recordado que ella misma ya preguntó al presidente español, Pedro Sánchez, qué "argumento democrático" le quedaba para no adelantar los comicios, a lo que él no respondió, ha dicho.

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Nogueras ha lamentado que la batería de medidas contra la corrupción que Sánchez prometió impulsar tras la imputación de Cerdán, después de la del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, se haya quedado en un mero "anuncio".

"No se ha acabado haciendo", ha criticado, y ha instado al PSOE y al PSC a "salir del búnker" y afrontar esta situación. EFE

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