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El PP asume que no hay mayoría alternativa a Sánchez para una moción pero eleva la presión al PNV: "¿Qué van a hacer?"

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El PP ha asumido este jueves que no hay una "mayoría alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez por el "apoyo" de sus socios pese a las últimas novedades judiciales por los casos de corrupción que salpican al PSOE, a la vez que ha elevado la presión al PNV para que se mueva tras sus quejas. "¿Qué van a hacer?", ha preguntado.

Dicho esto, el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, ha insistido en reclamar un adelanto electoral. "Lo que España necesita es un presidente del Gobierno que esté a la altura de las circunstancias, que disuelva las Cortes y dé la palabra a los españoles", ha señalado en declaraciones a 'La mirada crítica' de 'Telecinco', recogidas por Europa Press, al tiempo que ha lamentado que los socios del Ejecutivo no le retiren el apoyo a día de hoy.

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El portavoz del PP también ha descartado que su grupo parlamentario promueva una moción de censura instrumental para convocar inmediatamente elecciones. "España no está para golpes de efectos", ha apuntado, para después defender un proyecto político basado en "la racionalidad y la sensatez" después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez "con sobresaltos".

Por ello, ha explicado que desde el PP no harán "cosas extrañas" y estarán "a la altura de las circunstancias". "Vamos a utilizar las herramientas que nos ofrece el Estado de Derecho para ofrecerle a los españoles una alternativa y no renunciamos a ningún escenario", ha apostillado.

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Tras constatar que "no hay una mayoría alternativa" para cambiar al actual Gobierno, Sémper ha reprochado que el Ejecutivo de Sánchez "no legisla" y ni siquiera remite al Congreso proyectos de ley, lo que provoca que "España esté paralizada".

"LA PELOTA NO ESTÁ EN EL TEJADO DEL PP"

En otra entrevista en 'Las mañanas de RNE', la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha insistido en que la "pelota" para cambiar el Ejecutivo de Sánchez a través de una moción de censura "no está en el tejado" de los 'populares'.

Así, ha presionado al PNV para preguntarles "qué van a hacer" después de pedir que las elecciones generales se celebren en 2026 tras los últimos casos de corrupción o que la portavoz jeltzale en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, les retara a presentar una moción de censura.

A juicio de la dirigente del PP, la formación nacionalista debe decidir si le retira el apoyo a Sánchez y se muestra dispuesto a una moción o se "tragan toda esa corrupción" porque gobiernan con el PSOE en las instituciones vascas. "Esto es lo que hay", ha dicho.

Gamarra, que ha insistido en que Feijóo actuará "siempre" desde la responsabilidad, ha dicho además que el PP trabajará "día a día" para "retratar a todos aquellos que no quieren darle la palabra a los españoles". No obstante, ha reiterado que les faltan "cuatro votos" para la moción y que si "salen las cuentas", la presentarían.

Ante esto, la vicesecretaria 'popular' ha criticado a "todos los partidos" que apoyan al Gobierno --Sumar, Podemos, PNV, ERC y Junts-- por ser responsables de que Sánchez siga en el poder pese a los casos de corrupción.

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EuropaPress

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