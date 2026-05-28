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UPN cree que Sánchez tuvo que avalar la operación de Cerdán y Leire Díez y aprieta a los socios para retirarle el apoyo

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El diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que avalar la operación para desactivar investigaciones sobre casos que afectan a su partido que se atribuye al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez y ha avisado a los socios parlamentarios del Ejecutivo de que la corrupción "no es sólo de quien la realiza", sino también de quien, conociéndola, mantiene su apoyo.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Catalán ha tachado de "incomprensible" que Sánchez no convoque elecciones de manera urgente tras lo que considera un "escándalo y vergüenza" y calificado de "muy serio" lo recogido en el auto del juez Santiago Pedraz. "Está hablando de una trama creada en el propio PSOE para establecer un comportamiento totalmente ilícito con el que se estaría intentando boicotear procedimientos judiciales abiertos contra el propio PSOE", ha reseñado.

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A su juicio, esto es "una ilegalidad manifiesta". "Vamos a ver desde la prudencia que nos debe caracterizar a todos cómo acaba el tema", ha añadido el parlamentario Catalán preguntado sobre si se podría estar ante unas 'cloacas del PSOE'. Pero, ha deslizado que esa es una organización política en la que "no se hace nada sin que el número uno, el cabeza, el presidente, el secretario general lo sepa"

En ese punto, ha preguntado a los socios del Gobierno "por qué se empeñan en mantener ese apoyo al PSOE". "La corrupción no es solamente del que la realiza", sino también de quien, conociéndola, sigue manteniendo el apoyo al PSOE y al Gobierno. Es totalmente y absolutamente incomprensible", ha dicho.

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SÁNCHEZ "VIVE EN UNA NUBE"

Sobre la rueda de prensa ofrecida este miércoles por Sánchez en El Vaticano, Catalán ha afirmado que el presidente vive "en el mundo de los Yuppies" porque, a su juicio, realizó afirmaciones "como si no fuese con él" el registro en la sede nacional de su partido o las investigaciones sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Incluso poner en duda que si se convoca a elecciones iba a obtener mayor mayoría, pues yo creo que es totalmente alejado de la realidad, vive en una nube", ha concluido.

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EuropaPress

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