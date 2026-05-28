Sémper sobre la moción de censura: El PP no renuncia a ningún escenario

Madrid, 28 may (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado este jueves que el Partido Popular no renuncia a ningún escenario y ha insistido en que va a utilizar las herramientas que ofrece el estado de derecho para ofrecer a los españoles una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

"No renunciamos a ningún escenario", ha respondido Sémper en una entrevista en Telecinco a la pregunta de si el PP está más cerca de presentar una moción de censura contra Sánchez, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaran en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz para requerir diversa documentación y archivos electrónicos.

PUBLICIDAD

Aún así, ha insistido, el PP todavía no cuenta con la mayoría suficiente ya que lo que dicen los socios que apoyan al Gobierno es que no están dispuestos a que salga adelante.

Lo que España necesita, ha insistido, son las elecciones y un presidente de Gobierno que "esté a la altura de las circunstancias", que disuelva las cortes y dé la palabra a los españoles.

PUBLICIDAD

Sémper se ha referido a las informaciones que apuntan a que el PSOE pudo haber financiado una supuesta trama para atacar causas judiciales y ha dicho que es "el Watergate del Partido Socialista".

En declaraciones a los medios a su llegada al Congreso, el portavoz popular ha reiterado que lo sucedido es "extraordinariamente grave" y lo más grave es que Sánchez ayer dijo que las cuentas del PSOE son escrupulosas justo el mismo día en el que la gerente del partido era imputada.

PUBLICIDAD

Lo que se está descubriendo, presuntamente, es que el PSOE montó una estructura "supuestamente financiada con facturas falsas para acosar a jueces, a policías, a guardias civiles y a periodistas que investigan supuestos casos de corrupción", ha dicho el portavoz popular.

Y mientras, ha añadido, Sánchez se presentó ayer en Roma en una rueda de prensa, tras reunirse con el Papa, "con una actitud extraordinariamente cínica" y de "desconexión absoluta de la realidad". EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)