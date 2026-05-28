Espana agencias

Sémper sobre la moción de censura: El PP no renuncia a ningún escenario

Guardar
Google icon

Madrid, 28 may (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado este jueves que el Partido Popular no renuncia a ningún escenario y ha insistido en que va a utilizar las herramientas que ofrece el estado de derecho para ofrecer a los españoles una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

"No renunciamos a ningún escenario", ha respondido Sémper en una entrevista en Telecinco a la pregunta de si el PP está más cerca de presentar una moción de censura contra Sánchez, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaran en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz para requerir diversa documentación y archivos electrónicos.

PUBLICIDAD

Aún así, ha insistido, el PP todavía no cuenta con la mayoría suficiente ya que lo que dicen los socios que apoyan al Gobierno es que no están dispuestos a que salga adelante.

Lo que España necesita, ha insistido, son las elecciones y un presidente de Gobierno que "esté a la altura de las circunstancias", que disuelva las cortes y dé la palabra a los españoles.

PUBLICIDAD

Sémper se ha referido a las informaciones que apuntan a que el PSOE pudo haber financiado una supuesta trama para atacar causas judiciales y ha dicho que es "el Watergate del Partido Socialista".

En declaraciones a los medios a su llegada al Congreso, el portavoz popular ha reiterado que lo sucedido es "extraordinariamente grave" y lo más grave es que Sánchez ayer dijo que las cuentas del PSOE son escrupulosas justo el mismo día en el que la gerente del partido era imputada.

Lo que se está descubriendo, presuntamente, es que el PSOE montó una estructura "supuestamente financiada con facturas falsas para acosar a jueces, a policías, a guardias civiles y a periodistas que investigan supuestos casos de corrupción", ha dicho el portavoz popular.

Y mientras, ha añadido, Sánchez se presentó ayer en Roma en una rueda de prensa, tras reunirse con el Papa, "con una actitud extraordinariamente cínica" y de "desconexión absoluta de la realidad". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

David Sánchez llega a la Audiencia de Badajoz entre la expectación mediática y ciudadana

Infobae

Junts cree que las causas alrededor del PSOE "no son ningún invento": "Nos parece grave"

Infobae

UPN cree que Sánchez tuvo que avalar la operación de Cerdán y Leire Díez y aprieta a los socios para retirarle el apoyo

UPN cree que Sánchez tuvo que avalar la operación de Cerdán y Leire Díez y aprieta a los socios para retirarle el apoyo

El PP asume que no hay mayoría alternativa a Sánchez para una moción pero eleva la presión al PNV: "¿Qué van a hacer?"

El PP asume que no hay mayoría alternativa a Sánchez para una moción pero eleva la presión al PNV: "¿Qué van a hacer?"

Máxima expectación ante la Audiencia de Badajoz por el juicio a David Sánchez y Gallardo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Valencia concede una pensión compensatoria indefinida tras cuarenta años de matrimonio y gestión conjunta de negocios familiares

La Audiencia de Valencia concede una pensión compensatoria indefinida tras cuarenta años de matrimonio y gestión conjunta de negocios familiares

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Última hora del caso Zapatero, el auto de Pedraz sobre el PSOE, Cerdán y Leire Díez y el juicio al hermano de Pedro Sánchez, en directo

El puzle judicial del PSOE: cómo el ‘caso Leire Díez’ ha terminado conectando con Koldo, hidrocarburos, Aldama y las causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez

El registro de la casa en Mallorca de Simón Verhoeven, el empresario implicado en la trama Plus Ultra: dos lingotes de oro, relojes o joyas

ECONOMÍA

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Jubilarse con 710 euros de pensión y pagar el alquiler: la pesadilla que viven las empleadas del hogar mayores

Los bancos dificultan la apertura de cuentas a inmigrantes en situación irregular y se escudan en la normativa antiblanqueo

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista