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Rafa Jódar disputará en Huelva la 101ª edición de la Copa del Rey

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Huelva, 28 may (EFE).- El madrileño Rafa Jódar, la nueva figura del tenis español y que ocupa el puesto 29 del ránking ATP, disputará la Copa del Rey de Huelva 2026, torneo que celebrará su edición número 101 entre los días 10 y 11 de julio.

El Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, organizador de la competición, anunció este jueves en un comunicado que ha cerrado la participación del joven tenista de Leganés, de 19 años y que será uno de los aspirantes a conquistar la centenaria copa de plata.

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El presidente de la entidad, Rafael Romero, declaró que están "muy satisfechos" por la incorporación de Jódar al torneo, "un jugador español con un potencial impresionante, que ya se ha convertido en una de las grandes revelaciones del año y que representa el presente y futuro del tenis español".

Romero agradeció "la magnífica predisposición" mostrada tanto por Rafa Jódar como por todo su equipo y, en la misma línea, destacó "el papel fundamental" que desempeña el director del torneo, Javier García Sintes, cuya "enorme labor y capacidad de trabajo hacen posible que cada año" puedan "contar en Huelva con jugadores de primerísimo nivel".

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La junta directiva del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva también resaltó el esfuerzo realizado por la entidad para sacar adelante una nueva edición de la Copa del Rey en un contexto especialmente complejo.

"El compromiso del club y de todos sus socios con la provincia sigue siendo absoluto, sobre todo en un año que se perfilaba especialmente difícil después del Centenario de la Copa del Rey, porque sabíamos que el listón iba a estar muy alto", subrayó en su escrito.

Romero manifestó que el club está demostrando "un año más que es capaz de organizar un torneo de alto nivel con un presupuesto muy inferior al de otros campeonatos", gracias al trabajo "bien hecho" por parte del comité de organización, los socios y los patrocinadores. "La Copa del Rey convertirá a Huelva, un año más, en un destacado punto neurálgico del tenis profesional", recalcó.

En la edición del centenario de la Copa del Rey de tenis, disputada el pasado julio en el Palacio de Deportes Carolina Marín de la capital onubense, el ruso Daniil Medvedev venció en la final masculina al español Alejandro Davidovich por 6-2, 5-7 y 6-2, y en la femenina Jessica Bouzas ganó el título tras la retirada por lesión de Paula Badosa después de ganar el primer set por 7-6 (7-5). EFE

maf/cc/jl

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EFE

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