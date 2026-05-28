Neymar llevará el 10 de Brasil en el Mundial 2026

Teresópolis (Brasil), 28 may (EFE).- Neymar llevará el dorsal 10 de la selección de Brasil en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comienza el 11 de junio, según adelantó a EFE una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El delantero del Santos fue incluido por sorpresa en la lista del técnico Carlo Ancelotti, aunque ha llegado a la concentración de la 'Seleção' con una lesión de grado II en el gemelo derecho que le mantendrá de baja entre dos y tres semanas.

PUBLICIDAD

Con todo, Neymar continuará con la Canarinha en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, donde seguirá un "tratamiento intensivo" con el objetivo de llegar a tiempo al debut contra Marruecos, el próximo 13 de junio, en Nueva Jersey.

El exjugador del FC Barcelona es duda para ese primer encuentro del Grupo C y seguro se perderá los dos amistosos previos ante Panamá, el domingo en Río, y Egipto, el próximo 6 de junio en Cleveland (Estados Unidos).

PUBLICIDAD

Ancelotti tiene hasta el 12 de junio, un día antes de su debut mundialista, para realizar cambios en la lista de 26 jugadores.

No obstante, el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, dijo este jueves que espera que el máximo goleador histórico del combinado 'verdeamarelo' reciba el alta "en dos o tres semanas" y pueda estar disponible en la fase de grupos de la competición.

PUBLICIDAD

De esta forma, si no es desconvocado, Neymar llevará el 10 en la Copa del Mundo, su dorsal habitual con Brasil y que vistió Rodrygo, Raphinha y más recientemente Vinícius Júnior durante el largo periodo que ha estado fuera del equipo nacional.

La prensa brasileña especuló con una posible disputa entre Vini y Ney por el número de Pelé, pero el extremo del Real Madrid ya dejó claro en una reciente entrevista con el canal CazéTV que el 10 tiene dueño y ese es Neymar.

PUBLICIDAD

El jugador de Mogi das Cruzes no juega con la absoluta desde que se lesionó de gravedad la rodilla en octubre de 2023.

A principios de 2025 regresó al Santos, el club donde se formó, para intentar recuperar el nivel que exhibió en sus primeros años en Europa, pero también sufrió diversas lesiones que le impidieron tener continuidad.

PUBLICIDAD

No obstante, en este 2026 mejoró su estado de forma y consiguió tener cierta continuidad, factores que finalmente convencieron a Ancelotti para llamarlo a filas de cara al Mundial. EFE