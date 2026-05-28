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El Santos defiende a su cuerpo médico tras la lesión de Neymar, más grave de lo esperado

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São Paulo, 28 may (EFE).- El Santos salió este jueves en defensa de su departamento médico después de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmara que la lesión de Neymar es más grave de lo esperado en vísperas del debut de la Canarinha en el Mundial 2026.

El club de Pelé esclareció en una nota que "absolutamente" todos los exámenes realizados a Neymar se compartieron con la CBF hasta el 18 de mayo, cuando el seleccionador Carlo Ancelotti anunció por sorpresa el nombre del delantero en la lista para la Copa del Mundo.

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Subrayó, además, que el equipo de fisioterapeutas de la selección brasileña está compuesto por profesionales del Santos que "acompañan a Neymar desde hace más de 10 años y en todo ese proceso de recuperación".

"Los profesionales del Santos FC conocen la capacidad de recuperación del jugador y están confiados en que Neymar estará listo para disputar la Copa del Mundo", que empezará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, expresó la entidad albinegra.

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Neymar se lesionó el pasado 17 de mayo en un partido del Campeonato Brasileño. Pocos días después, el coordinador de los servicios médicos del Santos, Rodrigo Zogaib, redujo el problema a "una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema".

"De acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto cuando se incorpore a la selección", afirmó entonces en una entrevista al portal deportivo Ge.

Neymar llegó a la concentración brasileña en la localidad de Teresópolis el miércoles, junto a la mayoría de los convocados por Ancelotti, y ya se perdió la primera sesión de entrenamiento, en medio de las dudas sobre el alcance real de su lesión.

En este contexto, la CBF quiso tener su propio diagnóstico y el atacante se sometió a una resonancia magnética en una clínica privada de Teresópolis que "identificó una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla, y no solo un edema", dijo este jueves el médico de la Canarinha, Rodrigo Lasmar.

El exjugador del FC Barcelona continuará con la absoluta, en "tratamiento intensivo", pero se perderá seguro los dos amistosos previos al Mundial contra Panamá y Egipto, y es seria duda para el debut en el Grupo C ante Marruecos, el próximo 13 de junio.

Con todo, el Santos indicó que el plazo de dos semanas de recuperación empezó a contar el mismo 17 de mayo, cuando se lesionó, y termina, según sus cálculos, este domingo, cuando Brasil se enfrentará a Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

No obstante, recordó que las previsiones "varían en función de la persona y conforme a la necesidad del equipo y la importancia de los partidos".

"El departamento médico del club está alineado y de acuerdo con el cronograma de tratamiento definido por el equipo médico de la CBF", aseveró la escuadra paulista. EFE

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EFE

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