El Ayuntamiento de Sanlúcar (Cádiz) denuncia ante la Fiscalía los vertidos al Guadalquivir

Cádiz, 28 may (EFE).- El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente los vertidos al río Guadalquivir procedentes de las minas de Aznalcóllar y Gerena (Sevilla) y ha solicitado la adopción de diligencias de investigación y de medidas cautelares.

La denuncia destaca que el Guadalquivir "es un espacio de alto valor ecológico junto a Doñana y concentra importantes actividades agrícolas, pesqueras y turísticas", y ha recogido los resultados del estudio realizado por un equipo de investigación de las universidades de Cádiz y Sevilla publicado en septiembre de 2025 y que actualiza el diagnóstico de la contaminación por metales en el estuario, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

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Según este trabajo, "aunque las concentraciones detectadas no superan los umbrales internacionales de toxicidad, varios índices de riesgo ecológico identifican situaciones de riesgo moderado y considerable en determinados puntos del Guadalquivir".

El escrito presentado ante la Fiscalía recuerda que el Ayuntamiento aportó alegaciones al proyecto de las minas de Aznalcóllar, "que han sido desestimadas por la Junta de Andalucía".

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La denuncia presentada indica que "la actividad minera puede estar produciendo una contaminación ilegal del estuario del Guadalquivir y, con ello, un gravísimo daño patrimonial y de imagen de toda la zona ribereña, incluido, por supuesto, el municipio de Sanlúcar".

El Ayuntamiento ha considerado que corresponde a la Fiscalía "investigar si se ha incurrido o no en alguna responsabilidad penal por algún tipo de delito contra la administración pública, la salud pública o el medioambiente, además de promover las medidas que considere oportunas para la debida protección de la salud pública y el medioambiente".

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La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha asegurado que “en ningún momento el Gobierno local se ha quedado quieto ante esta problemática, porque seguimos muy preocupados por las repercusiones medioambientales, económicas y sociales que la actividad de las minas de Aznalcóllar y Gerena podría provocar en la pesca y en la propia biodiversidad del río”.

Carmen Álvarez, ha recordado que el Ayuntamiento “desde el primer momento ha estado presente en diversas reuniones convocadas en Cádiz y Sevilla” apoyando a la Plataforma Ciudadana ‘Salvemos el Guadalquivir’, la Cofradía de Pescadores, Ecologistas en Acción y todas las entidades e investigadores que el pasado 9 de mayo organizaron una manifestación en Sanlúcar contra estos vertidos. EFE

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